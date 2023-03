Biztató eredményt ért el Vas Kata Blanka itthoni kihívója

Magyarországon teljesen érthetően Vas Kata Blanka a legismertebb női kerékpáros. A hegyikerékpárban a tokiói olimpián negyedik helyezett kiválóság a legszebb eredményeit terepkerékpárban (cyclo-cross) érte el, de országúton és mountain bike-ban is a világelitbe tartozik. Utóbbi szakágban Buzsáki Virág a legfőbb hazai riválisa. A svájci JB Brunex Superior Factory Racing 23 éves magyar kerékpárosa a győztestől hat perccel elmaradva hatodik lett Veronában egy C2-es kategóriájú mountain bike versenyen, amivel nyolc ranglista pontot szerzett.

– A vártnál sokkal erősebb mezőny gyűlt össze. Az első sorból 3-as rajtszámmal rajtoltam, de valahogy az a magabiztosság, hogy be is tudok érni a célba harmadikként, hiányzott. A verseny első felében jöttem fel a 7. helyről az 5.-re, majd a mögöttem lévő Luisa Daubermann visszaelőzött a verseny felénél. Így lettem a végén a hatodik. Utólag visszanézve, én nem vettem észre semmit, végig nyélen mentem, ahogy csak tudtam. A csapatfőnökömnek nagyon jó szeme van, és ő látta is, hogy mi volt a probléma. Nem vagyok elégedett teljesen és a csapat sem. Vegyesek is az érzések, mert a számokat (watt, hátrány, helyezés) tekintve mindenben javulás látható, minden jobb volt, mint eddig bármikor, de úgy néz ki, ez még mindig nem elég ahhoz, hogy a végeredmény is igazán jó legyen – elevenítette fel Buzsáki a verseny érdekességeit, majd a további terveiről így beszélt:

– A verseny után egyből autóba ültem és Svájcba jöttem, ahol letáborozom két hétre, mert itt lesznek a környéken a következő versenyek. Nem érdemes hazamenni, mert az utazás csak felesleges stressz. Nem búsulunk, hanem megyünk tovább, mert ezen a hétvégén még egy kategóriával rangosabb verseny lesz Németországban (C1), ahol igazán erős mezőny fog összegyűlni.

Borítókép: Buzsáki Virág (Fotó: Armin M. Kuestenbrück)