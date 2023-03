Csúnyán lebőgtek a dánok, Anglia simán verte az ukránokat

Míg az Eb-selejtezők szombati napjának legemlékezetesebb jelenetei talán a lelátókon játszódtak le (az Andorra–Románia mérkőzésen a román szurkolók egymással csaptak össze), Kazahsztán és Dánia vasárnapi összecsapásán szerencsére a pályára korlátozódtak az izgalmak – ott viszont akadt belőlük bőven. Az észak-európaiak már a tavaly novemberi világbajnokságon is lebőgtek, tekintve, hogy nyeretlenül búcsúztak a csoportkörben. A mostani Eb-selejtezőt múlt csütörtökön már magabiztosan, a finnek 3-1-es legyőzésével kezdték a dánok, majd a Kazahsztán elleni mérkőzésen is jól állt a szénájuk, ám 2-0-s állásnál váratlan fordulat következett be. A hazaiak büntetőből szépítettek a 73. percben, aztán Ashat Tagibergen harmincméteres bombagóljával az egyenlítés is összejött nekik, végül Abat Ajimbetov vitte be a kegyelemdöfést a dánoknak a 89. percben. A világranglista 113. helyezettje így csodát tett a tizedik ellen, és 3-2-re nyert a H csoportban.

A dánokhoz hasonlóan vasárnap – a válogatott gólrekorderének, Harry Kane-nek és Bukayo Sakának köszönhetően – az angolok is kétgólos előnybe kerültek az ukránok ellen az első félidőben, de ezután már nem követték Schmeichelék példáját. Bár a háromoroszlánosok már többször nem zörgették meg a hálót, a győzelmük egy másodpercig sem forgott veszélyben – az ukránok még csak az angol kaput sem találták el a 2-0-s hazai sikerrel zárult mérkőzésen.

Európa-bajnoki selejtező, 2. forduló: C csoport:

Anglia–Ukrajna 2-0 (2-0)

Málta–Olaszország, Ta’Qali 20.45 H csoport:

Szlovénia–San Marino 2-0 (0-0)

Kazahsztán–Dánia 3-2 (0-2)

Észak-Írország–Finnország, Belfast 20.45 J csoport:

Liechtenstein-Izland 0-7 (0-2)

Szlovákia–Bosznia-Hercegovina, Pozsony 20.45

Luxemburg–Portugália, Luxembourg 20.45

Borítókép: A dán futballisták tehetetlenül nézik, hogy Kazahsztán harmadszorra is gólt szerez (Fotó: AFP/Ritzau Scanpix/Bo Amstrup)