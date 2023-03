Marco Rossi elnézést kért, és azt is megmondta, mihez nincs jogunk

Még mindig az volt az egyik legfőbb téma a sajtótájékoztatón, hogy csütörtökön az Észtország ellen 1-0-ra megnyert felkészülési meccsen Szoboszlai Dominik és Sallai Roland kő-papír-olló játékkal döntötte el, melyikük rúgja a büntetőt. Sallai nyert és kihagyta a tizenegyest, s bár az érintettek azóta mind megszólaltak az ügyben, Marco Rossi úgy érezte, hozzá kell tennie még valamit.

Szoboszlai Dominik szívesen átvállalja a nyomást csapattársaitól. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Ritkán ragadom meg az alkalmat, hogy elnézést kérjek azért, ami a pályán történik, de most megteszem. – kezdte Rossi. – Azért kérek én elnézést, mert végtére is én vagyok a felelős mindazért, ami a pályán történik a magyar válogatottban. A jövőben is megeshet olyan, hogy az első számú tizenegyeslövőnk, Szoboszlai átadja a helyét másnak, mert úgy érzi jónak. De ennek nem a kő-papír-olló a módja. Ha egyszerűen csak megbeszélték volna egymás közt a dolgot Sallaival, semmi gond nem lett volna.

Ezzel talán végre pontot tehetünk a kő-papír-olló ügy végére.

Bulgária legutóbbi veresége csalóka volt

Már csak azért is tanácsos lenne túllépni rajta, mert hétfőn már fontos Eb-selejtező vár a magyar válogatottra Bulgária ellen. A szebb napokat látott ellenfél már megkezdte a kvalifikációt, az első meccsén hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett Montenegró ellen. Rossi figyelmeztetett, hogy ez senkit se tévesszen meg, Bulgária veszélyes lehet ránk nézve.

– Nehéz megmondani, milyen az ellenfelünk lelkiállapota most. Feltételezhetően rosszul érinti őket, hogy otthon vereséggel rajtoltak, de biztos vagyok benne, hogy emiatt még inkább küzdenek majd Budapesten, itt akarják jóvá tenni a fiaskót. Meg kell jegyezni, hogy az új edzőjükkel az előző négy meccsükön más taktikát követtek, mint Montenegró ellen. Nem tudhatjuk, hogy ellenünk melyik taktikához nyúlnak, de mindkettőre felkészültünk.