Ádám Martin már tudja, mit tesz az első válogatott gólja mezével

Több szempontból is fontos volt Ádám Martin észtek elleni gólja, melyet a 41. percben Kalmár Zsolt lövésnek szánt gólpassza után fejjel szerzett. A nyilvánvaló ok, hogy győzelmet ért az év első válogatott meccsén, amely egyúttal főpróbája volt a Bulgária elleni fontos Eb-selejtezőnek. De vannak személyes okai is az Ádám-gól jelentőségének.

Ádám Martin az első válogatott gólját ünnepelte Észtország ellen. Fotó: Mónus Márton

Mindenek előtt az, hogy a tizenegyedik válogatott meccsén először talált be a kapuba az NB I tavalyi gólkirálya. Ráadásul 2023-ban először volt eredményes, mivel dél-koreai klubjában idén kevesebb játéklehetőséget kapott, a bajnokság első négy fordulójából három meccsen is kevesebb mint tíz percet töltött a pályán, gólja pedig nem volt.

Átfutott az agyán, honnan indult és hol tart

– Teher nem volt rajtam, tudtam, hogy előbb-utóbb jönni fog a gól, mert sokat dolgoztam érte. Most, hogy a kapuba találtam, felszabadultam kicsit, mert egy csatárnak mindig fontos, hogy gólokat szerezzen. Az elsőnek meg mindig jobban örül az ember, a válogatott mégiscsak a válogatott. Átfutott az agyamon, hogy honnan indultam és hol tartok most – fogalmazott Ádám Martin az észtek elleni meccs után a vegyes zónában.

S honnan indult? A kétezer-néhányszáz lakosú Forráskútról jutott el a válogatott kezdőjéig, a piaci ára pedig már egymillió euróra emelkedett. Az elmúlt két-három évben hatalmasat fordult a világ a 28 éves csatárral, aki nem is olyan régen még stabil élvonalbeli játékosnak sem vallhatta magát.