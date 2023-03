Marco Rossinak nem tetszett Szoboszlai és Sallai játszadozása

– Nem tetszett, hogy így döntötték el a srácok, ki vállalja el a tizenegyest. Okkal jelöltük ki az elsőszámú lövőt. Szoros mérkőzést játszottunk, 3-0-nál talán még meg is érteném, hogy ezt csinálták, de 1-0-nál felelőtlenség volt. Erről beszéltem is Dominikkal. Akár ki is egyenlíthetett volna utána az ellenfél, az nagyon feldühített volna, még akkor is, ha csak felkészülési mérkőzésről volt szó. Remélem, hogy ez a jövőben nem fordul újra elő