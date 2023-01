Forráskúti tündérmese: mintegy 400 milliót ér a „parasztgyerek”

Nem az a tipikus akadémista, nem is született atléta, inkább egy szerethető mackó, akinek a testi ereje a pályán tiszteletet parancsol, és azért a forráskúti haveri foci során is ragadt rá valami, Ádám Martin ugyanis nagy, látványos gólokra is képes. Mindamellett megmaradt ugyanannak a – ahogy ő fogalmazott saját magáról – „parasztgyereknek”, aki volt.

Ádám Martin 28 évesen ugyanazt a lányt (nőt, feleséget, anyát) szereti, akibe nyolcadikos korában beleszeretett, és amikor otthon van, ugyanúgy Forráskúton hajtja álomra a fejét. Olyan érzésünk van, mintha semmi sem változott volna körülötte, pedig az egymillió euró mutatja, hogy a karrierjében szinte minden megváltozott.

– Sok mindenre büszke vagyok, legjobban a családomra! Na meg arra, hogy innen, a kétezer-néhányszáz lakosú Forráskútról indulva ilyen messzire jutottam. Remélem, jó példával szolgálok: ha én meg tudtam csinálni, másoknak is sikerülhet – jegyezte meg Ádám Martin nemrég a Nemzeti Sport interjújában.

Az igazi siker azonban nem az egymillió euró, nem a gólkirályi cím, nem a külföldi szerződés, nem is a válogatottság. Hanem az, ha mindig, minden körülmények között ugyanaz az ember néz vissza a tükörből.

Erről szól a forráskúti tündérmese.

Borítókép: Ádám Martin a kisfiával labdázik Forráskúton (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)