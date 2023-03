Szoboszlai őszintén reagált az észtek elleni kő-papír-olló balhéra

Kő-papír-olló. Ez most az észtek elleni meccs legfőbb utózöngéje. A tanulság az, hogy így nem szabad eldönteni, ki rúgja a tizenegyest. Észtország ellen még belefért a játék, amely Szoboszlai Dominik és Sallai Roland előadásában most is megbosszulta magát, de egy komoly tétmeccsen nagyobb baj is lehet belőle.

Szoboszlai Dominik csapatember akart lenni a tizenegyesnél. Fotó: Mónus Márton

Mint megírtuk, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Marco Rossi is megdorgálta a magyar válogatott Bundesliga-sztárjait, a szövetségi kapitánynak nem tetszett a játék, szoros meccsen, szűk, 1-0-s előny birtokában felelőtlenségnek tartotta, és erről már el is beszélgetett Szoboszlaival, aki tavaly lett a válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai Dominik: Ebből is tanultunk

– Erről nem akarok beszélni – jelentette ki először határozottan Szoboszlai a mérkőzés után a vegyes zónában, de aztán mégis megeredt a nyelve. – Ez a játék nem az egóról szólt. Sallai is szerette volna rúgni a tizenegyest, én is. Nem akartam csapatkapitányként eldönteni a helyzetet, csapatemberként akartam viselkedni, ezért döntöttük el így a kérdést. Ő rúgta, és nincs ezzel semmi gond. Kihagyta, majd legközelebb berúgja. Úgy gondolom, ha gól lett volna belőle, nem lenne az egészből ekkora ügy. De ebből is tanultunk.