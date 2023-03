Lékai-parádéval harcoltuk ki az Eb-részvételt

Ehhez képest a kezdés alakulhatott volna jobban is: Schmid többször is megvillant, okos gólokat lőtt Székely Márton kapujába. A magyar válogatottban is egy rutinos játékos, Lékai Máté vitte a prímet, a FTC irányítója nagyon élt, a két átlövő, Ilics Zorán és Szita Zoltán volt passzívabb a kelleténél.

Sipos ezúttal is keményen védekezett Fotó: EPA/MICHAEL BUHOLZER

Egyik csapat sem foglalkozott sokat a védekezéssel, a két kapus összesen egy védést tudott felmutatni az első tíz percben. A szélsőinkre nem lehetett panasz, Bóka Bendegúz és Pedro is biztos kézzel lőtte be a helyzeteit, Lékai is hibátlan lőlappal állt, amíg nem kezdte el pihentetni az első sorát a kapitány. Érkezett Andó Arián a kapuba, majd Hanusz Egon és Szöllősi Szabolcs is, a jobbára védekező Ligetvári lett a balátlövő. A félidő derekán egy 3-0-s rohammal Svájc meglépett két góllal, Chema Rodríguez időt kért, a nyitott védekezéssel szemben kereste, és úgy tűnt, Ligetvári okos átlövésgóljával meg is találta a magyar válogatott. Elég volt azonban két technikai hiba támadásban, és nőtt a hátrány. 17-14-es hazai előny után megemberelte magát a magyar válogatott, a motiváltan játszó Lékai vezérletével 21-19-re fordított.

Ligetvári bombagólokat lőtt Fotó: EPA/MICHAEL BUHOLZER



A szünet után zsinórban három góllal már ötgólos volt a magyar előny. Andó Arián két remek védéssel, a válogatott gyors gólokkal és szigorúbb, fegyelmezettebb védekezéssel jelentkezett a második félidő elején. Az újonc szélső, a NEKA fiatal játékosa, Krakovszki Bence góllal debütált, majd a testvére, Zsolt is bemutatkozhatott. A vezetés már nem forgott veszélyben, a hajrában hétgólos előnynél volt egy kis bizonytalanság, de végül Andó bravúrjaival sikerült távol tartani a svájciakat, 37-32 lett a vége.