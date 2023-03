Messi, Mbappé és a PSG lenullázva, a Bayern München jutott tovább

Münchenban az volt a legnagyobb kérdés a PSG elleni meccs előtt, hogy ki állítja meg Kylian Mbappét, aki az első meccsen a sérüléséből visszatérve, a beállása után megváltoztatta a játék képét, és nem egyszer a szívbajt hozta a Bayern szurkolóira. A szóba jöhető jobbhátvédek közül Benjamin Pavard az eltiltását töltötte, Joao Cancelo helyett pedig a védekezésben inkább jeleskedő Josip Stanisic mellett tette le a voksát Julian Nagelsmann edző. Talán azért is, mert a horvát védő egy tavalyi Nemzetek Ligája-meccsen egyszer már sikerrel féken tartotta a francia klasszist.

Az első meccsen Kingsley Coman volt a Bayern nyerőembere, most egy másik volt párizsi Fotó: JOSE BRETON

Nem sok levegőt hagytak Mbappénak a bajorok, de az első félidőben így is közelebb járt a gólhoz a PSG, amely kétszer is könnyen megszerezhette volna vezetést. Először Lionel Messi lőtte közelről Yann Sommer kapusba a labdát, majd a kipattanóból rögtön ismételt, de ekkor meg Matthijs De Ligt blokkolt.

A holland védő volt a hős a második nagy PSG-lehetőségnél is, amelyet Sommer hozott össze a franciáknak. A svájci kapus könnyelműen dédelgette a labdát, nem vette észre a mögötte helyezkedő Achraf Hakimit, aki lelopta a lábáról a labdát, amely Vitinha elé került, aki az üres kapuba nem tudott betalálni, mert De Ligt érkezett és a gólvonal elől tisztázott.

Szünet után a Bayern magára talált

Félidőben Nagelsmann összekapta a csapatát, és szünet után gyakorlatilag az történt a pályán, amit a bajorok akartak. Hamarosan meg is született a hazaiak vezető találata Erik Maxim Choupo-Moting révén, ám Thomas Müller lesen tartózkodott és a VAR szerint zavaró lehetett a jelenléte, ezért nem adták meg a gólt. Ami késett, nem múlt, a 61. percben Marco Verratti hibája, avagy Leon Goretzka labdaszerzése és gólpassza után Choupo-Moting megszerezte a neki járó találatot.

Az első meccsen, Párizsban egy volt PSG-játékos, Kingsley Coman góljával nyert 1-0-ra a Bayern, és a visszavágón is a volt párizsi Choupo-Moting talált be. 2020-ban igazolta le őt a német klub a PSG-ből, elsősorban Robert Lewandowski cseréjének, ám a lengyel tavalyi távozása után előbújt az árnyékból: a kameruni csatár 26 mérkőzésen már 17 gólt számlál az idényben, ami mondanunk sem kell, karriercsúcs. Nemrég meg is hosszabbította a szerződését a Bayern 2024-ig.

Mbappé nem tudta kamatoztatni a gyorsaságát Münchenben Fotó: Matthias Schrader

Volt játékosai okozták tehát a PSG vesztét, az eredmény ugyanis már csak formálisan változott a csereként beállt Serge Gnabry 89. percben lőtt góljával. A Bayern kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel ütötte ki a párizsi sztárcsapatot, amelynek Messi, Mbappé és a második meccset sérülés miatt kihagyó Neymar is tagja többek között. Újabb lecke, miszerint pénzen sztárokat lehet venni, de sikert nem.

Továbbjutott az AC Milan is

A nap másik BL-nyolcaddöntőjén hiába a Tottenham játszott hazai pályán a Milan ellen, az angol csapat érkezett késve a találkozóra, miután forgalmi dugóba került a csapatbusza Londonban. Emiatt tíz perces késéssel kezdődött a találkozó.

Sok futballt nem láthattak a nézők, a meccs legjelentősebb eseménye a 78. percben Cristian Romero kiállítása volt, miután Theo Hernandez felrúgása miatt megkapta a második sárga lapját. A mérkőzés 0-0-s döntetlennel ért véget, ami a Milan továbbjutását eredményezte, hiszen odahaza 1-0-ra nyert az olasz bajnok.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:

Bayern München–PSG 2-0 (0-0), gól: Choupo-Moting (61.), Gnabry (89.), továbbjutott a Bayern 3-0-s összesítéssel.

Tottenham–AC Milan 0-0, kiállítva: Romero (77., Tottenham), továbbjutott a Milan 1-0-s összesítéssel.

Borítókép: A Bayern München jutott be a negyeddöntőbe a BL-ben (Fotó: SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)