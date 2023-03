Nagy pofon után nagy diadal: a válogatott legyőzte az Európa-bajnokot

Hasonlóan kezdődött a házigazda Horvátország elleni mérkőzés, mint az Egyesült Államok elleni: négy percen keresztül egyik csapat sem talált be, majd végül a magyar válogatott törte meg a jeget, amikor Zalánki Gergő ötméterest értékesített. A folytatás szerencsére nagyon másképpen alakult, mint hétfőn. A második negyed közepéig három ötméterest ítéltek meg a játékvezetők a mieinknek, és szerencsére mindegyik büntetődobás utat talált a kapuba, ahogy két további gól is, miközben a horvát fórok sorra kimaradtak, így Varga Zsolt együttese 5-1-re elhúzott. A nagyszünet előtt némileg magára talált az Európa-bajnok, de kettő (7-5) ennek ellenére is megmaradt az előnyből.

Zalánki kisebb sérülése miatt nem utazott a keret többi tagjával Zágrábba, kérdéses volt, hogy egyáltalán játszik-e a Világkupán. Végül medencébe ugrott, és milyen jól tette! Az amerikaiak és a horvátok ellen is válogatottunk legeredményesebb játékosa volt, hétfőn négyszer, kedden hétszer talált be. A harmadik játékrészben egyedül ő szerzett gólt a magyar csapatból – igaz, hármat is –, amire a hazaiak kettővel válaszoltak. Bár a zárónegyedben néhány perc alatt elillant a háromgólos előny, végül sikerült visszaállítani ezt a különbséget, és 13-10-re nyert Magyarország a regnáló Európa-bajnok ellen. A mieink az A csoport utolsó mérkőzése eredményétől függetlenül is az első háromban végeznek, ezzel kvalifikálták magukat a Világkupa nyári szuperdöntőjére.

Világkupa, selejtező, A csoport:

Magyarország–Horvátország 13-10 (2-1, 5-4, 3-2, 3-3)

gólszerzők: Zalánki 7, Manhercz 3, Nagy, Jansik, Vigvári Ve. 1-1, ill. Zuvela, Lazic, Buric 2-2, Kragic, Fatovic, Vrlic, Basic 1-1 További program, kedd: Olaszország–Egyesült Államok 20.30 A csoport állása: 1. Olaszország 12 pont/4 mérkőzés, 2. Magyarország 9/5, 3. Horvátország 9/5, 4. Egyesült Államok 9/4, 5. Japán 3/5, 6. Franciaország 0/5.

Borítókép: Öklök a magasban: legyőztük a regnáló Európa-bajnok Horvátországot (Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)