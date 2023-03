Ötgólos siker után káromkodva kiabált az újságírókkal a kapitány + videó

Rettenetesen indult a svédeknek az Európa-bajnoki selejtező sorozat, mivel múlt pénteken Romelu Lukaku mesterhármasával könnyedén elintézték őket a belgák. Hétfőre némiképp rendezték a soraikat az északiak, és bár az első félidőben csak egyszer vették be az F csoport leggyengébb csapatának tartott azeriek kapuját, a szünet után kitömték a vendégeket, és végül 5-0-ra győztek.

A csatorna műsorvezetője és a jelen lévő szakértők azonban a kiütéses siker ellenére is találtak kivetnivalót Janne Andersson döntéseiben, és a találkozó lefújása után számon is kérték a svéd szövetségi kapitányt. Először azt tudakolták, hogy az AZ Alkmaar szélsője, Jesper Karlsson miért csak nyolc percet tölthetett el a pályán a két meccsen, miközben élete formájában játszik, és az azeriek ellen már az első labdarérintései egyikéből azonnal gólt szerzett. Andersson azzal vágott vissza, hogy a hosszú sérülés után visszatért játékos még csak most kezd igazán formába lendülni.

– Az egész kib.....t estét azzal tölthetnénk, hogy az összeállításról beszélünk. Ha ő bekerül, akkor Aleksander Isakot vagy Viktor Gyökerest kellett volna kihagynom? Tizenegy játékost választhatok ki. Tessék, mondja meg akkor nekem, hogy kit kellett volna kihagynom! – ismételgette indulatosan az edző, majd hozzátette, nem bírja elviselni, hogy megállás nélkül kötözködnek vele. Eközben pedig a riporterrel folyamatosan egymás szavába vágtak. – Ha maga lenne a kapitány, akkor úgy csinálhatná, ahogy szeretné, b....a meg!