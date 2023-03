Tartalékosan is kötelező a győzelem az Eb-selejtezőkön

Az öt kulcsember hiányában is a kötelező győzelem reményében indul csatába Chema Rodríguez csapata. Ezt a Ferencváros tapasztalt irányítója, Lékai Máté is megerősítette. – Nem számolgatunk. A lehető legjobb játékban bízom, és nagyon remélem, hogy mindkét meccsen nyerni tudunk. Nagyon kemény mérkőzések lesznek, mindent bele kell adnunk – mondta a jelenlegi keret egyetlen, olimpián szerepelt játékosa. Visszatért a keretbe a Veszprém szerződtetett, a lengyel Plocknak kölcsönadott játékosa, Fazekas Gergő és a fiatal Andó Arián is, aki három éve a svédországi Eb-n vett részt a magyar válogatottal.