De Bruyne kivégezte az Arsenalt, ez bajnoki címet érhet a Manchester Citynek

A 38 fordulós Premier League 33. körében szerda este a Manchester City–Arsenal mérkőzést a bajnoki döntőnek is tekinthettük, mert ugyan a tabellán éllovas vendégek öt ponttal többel rendelkeztek, mint a címvédő City, Pep Guardiola alakulata két meccsel kevesebbet játszott. Így Erling Haaland, Kevin De Bruyne és társaik úgy léphettek pályára, hogy nekik a döntetlen sem rossz eredmény, ha csak egy pontot szereznek, akkor már a saját kezükben lesz a sorsuk. Megfordítva: ez alapján az Arsenal győzelmi kényszerben volt. Ám Guardiola sietett leszögezni, szó nincs arról, hogy hátra levő meccseken begyűjthető pontokat máris elkönyvelhetik maguknak. S az Arsenal trénere, Mikel Arteta is próbálta csökkenteni a nyomást a csapatán azzal a kijelentésével, hogy szerinte nem ez a találkozó dönt a bajnoki cím sorsáról. Az Ágyúsok mindenesetre nem jó előjelekkel várhatták az összecsapást, hiszen a legutóbbi három meccsük egyaránt döntetlenre végződött, míg a City a legutóbbi tizenkét tétmérkőzéséből tizenegyet behúzott, de a Bayern München elleni BL-negyeddöntő visszavágóján idegenben az 1-1 is bőven elég volt neki a továbbjutáshoz.

De Bruyne és Haaland összhangban

Az Arsenal ellen a 7. percben már vezetett a Manchester City, Haaland a félpályánál passzolt De Bruyne-höz, aki nagy szóló után három védő közül 20 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-0). A házigazda a folytatásban is nagy kedvvel és veszélyesen játszott, különösen Haaland volt elemében, aki a 28. percben a kapu előtt nagyon becsapta a védőket, a lövését Ramsdale bravúrral hárította. Az Arsenal kapusa az első félidőben még a norvég gólzsák további két közeli lövését védte, de a hosszabbításban, a 48. percben így is kétgólos lett a City előnye. Szabadrúgásból De Bruyne tekerte a labdát a kapu elé, Stones pedig befejelte. Michael Oliver játékvezető az asszisztense jelzésére lest ítélt, annak is tűnt, ám amikor a VAR hajszálpontosan behúzta a vonalat, láthattuk, néhány centin múlt, de szabályos volt a találat (2-0).

Ennyin múlt:

Setelah dicek VAR, gol John Stones di menit 45+2' ternyata onside & sah!



Manchester City unggul 2-0 atas Arsenal 🔥 pic.twitter.com/Cb0OZssj6q — FaktaBola (@FaktaSepakbola) April 26, 2023

Fordulás után az 53. percben Haaland ziccerben lépett ki, azonban most sem tudott túljárni a Ramsdale eszén. Egy perc múlva a következő támadásnál a norvég De Bruyne elé tálalta a labdát, a belga pedig belőtte (3-0). Ezután leült a meccs, de ezt az Etihad Stadion közönsége nagyon nem bánta. Gyaníthatóan azt se, hogy a 86. percben Holding szépített (3-1), mert a 95. percben Haalandnak is összejött a gól, tökéletes slusszpoén, és a 4-1-es győzelem bajnoki címet érhet a Manchester Citynek, hiába áll még mindig az Arsenal a tabella élén.