Hosszú Katinka a mai napig edz és biztosan nem hagyja ott a sportot

New Yorkban a Liszt Intézetben az óriási érdeklődés miatt kettő helyett három vetítésen mutatták be a dokumentumfilmet, míg Floridában is teltház előtt tartották a bemutatót szintén a Liszt Intézet támogatásával.

Az úszó elmondta, hogy a floridai Fort Lauderdale-ben abba az uszodába is ellátogatott, ahol edzőtáborokban már nagyon sokszor úszott, és ahol most is találkozott amerikai úszókkal, és ahogy fogalmazott, a floridai létesítmény szerinte „a Duna Aréna után a második legszebb uszoda a világon”.

Beszámolt arról, hogy az említett uszodában most is edzett, annak ellenére, hogy a várandóssága miatt „más a sporthoz való hozzáállása”. Ahogy mondta a határok feszegetése helyett most próbál kényelmesen edzeni, vigyázni magára. A háromszoros olimpiai bajnok ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a floridai uszodában tett látogatás sem a nosztalgia jegyében telt, mert vannak tervei a jövőre nézve.