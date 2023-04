Minden eddiginél nagyobb magyar csapat indulhat a hazai atlétikai vb-n

A tavalyi, az egyesült államokbeli Eugene-ben indult „csapatunkat” persze nem lesz nehéz felülmúlni, mert a tengerentúlra csak két versenyzőnk utazott el: a kalapácsvető Halász Bence ötödik lett, a hétpróbázó Krizsán Xéniának pedig távolugrásban mindhárom kísérlete eredménytelen lett, így számára az ötödik próba után véget ért a vb. A világbajnokságra egyébként 23 magyar atléta kvalifikálta magát, de a szakvezetés úgy gondolta, jobb, ha inkább az időben nagyon közeli, az egy hónappal később sorra kerülő, müncheni Eb-re fókuszálunk, ott több lehet a sikerélmény.

Így is lett: 42 versenyzőnk közül kalapácsvetésben Halász Bence 80,92 méteres egyéni csúcsával, valamint Kozák Luca (100 m gát) egyaránt ezüst-, Madarász Viktória (35 km gyaloglás) bronzérmes lett.

A Eugene-t megelőző, 2019-es, dohai vb-n tizenhat versenyzőnk közül Halász a dobogó harmadik fokára állt, női súlylökésben Márton Anita ötödikként zárt.

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) mai sajtótájékoztatóján Deutsch Péter, a Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Programiroda vezetője hangsúlyozta, minden idők legnagyobb létszámú vb-csapata a cél az augusztus 19. és 27. között sorra kerülő világbajnokságon. Ebben a vonatkozásban az 1983 óta íródó vb-históriában a magyar csúcsot az 1999-es, sevillai világbajnokság tartja, itt 28 indulónk volt. Deutsch Péter szerint most 25-35 fős lehet a magyar csapat. Gyulai Miklós, a MASZ elnöke még optimistábban nyilatkozott, szerinte a több éve zajló szakmai programoknak köszönhetően a nehezebb szintek ellenére akár 40 magyar atléta is indulhat a vb-n. A vb-re a nevezési szintek teljesítése mellett az adott számok ranglistájáról is ki lehet jutni – pontgyűjtés zajlik –, de ez azon is múlik, hogy hány szintteljesítő van. Gyulai Miklós a 125 éves magyar atlétika legfontosabb évének nevezte 2023-at. Kiemelte: többek között két fedett pályás vb és két szabadtéri Eb, valamint megannyi korosztályos világverseny után már csak a szabadtéri vb-t nem rendeztünk, de most nálunk lesz a sportág csúcseseménye.

– Nem végcél a világbajnokság, hanem egy nagyon fontos állomás, eszköz a sportág fejlesztésére – szögezte le a MASZ elnöke.

Gyulai Miklós elárulta, a vb megrendezése neki személy szerint azért is meghatározó, mert 2005-ben már volt egy magyar pályázat. Abban komoly szerepet játszott édesapja, Gyulai István, a nemzetközi szövetség főtitkára, akit nagyon rosszul érintett, hogy a kandidálásunk sportpolitikai okok miatt elbukott.

Vivicittá: már 19 ezer fő felett az előnevezők száma

A tavasz legnagyobb szabadidősport-eseménye, a 38. Telekom Vivicittá a hazai és külföldi futótársadalmat egyaránt megmozgatja. Mai hírek szerint 920 hazai település 18 000, és 83 ország több mint 1300 külföldi futója szedi majd a lábait Budapest utcáin a hét végén. Szombatra több mint 9000, vasárnapra 10 000 feletti indulót vár a szervező Budapest Sportiroda (BSI). A két napon tíz táv és tizenhárom rajt várja résztvevőket a Margitszigeten. Az első rajt szombaton 9 órakor, az utolsó célba érkező vasárnap 15 óra után várható. Minden résztvevő a budapesti atlétikai világbajnokságra beváltható kedvezményes jegyvásárlásra jogosító kupont kap. A kedvezménykuponnal ötvenszázalékos áron vásárolhatnak jegyeket az atlétikai vb esti programjaira, délelőttönként pedig mindössze 2023 forintért tekinthetik meg a versenyeket.

Borítókép: Halász Bence tavaly ezüstérmes lett a müncheni Európa-bajnokságon (Forrás: Facebook/Magyar Atlétika – Hungarian Athletics)