Alonso sarokba szorította a Red Bullt Monacóban

– A futam előtt is idegesek voltunk, mert a gumimelegítők eltávolítása után kiderült, hogy sokan választották a kemény keveréket, és az előrejelzések szerint eső volt várható – így a többiek a kemény gumikon addig maradhattak kint, amíg csak akartak, a közepesek viszont gyorsabban kopnak. Azt hiszem, a kelleténél egy körrel tovább vártunk a kerékcserével, és ha Fernando is mindjárt átmeneti gumikat tesz fel, akkor szorosabb lett volna a verseny, és a nyomás is nagyobb rajtunk, de szerencsére a száraz gumikat tették fel neki az esőben. Mi csak annyit mondtuk Maxnak, hogy kockázatvállalás nélkül jusson be a bokszba.