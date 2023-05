Debreceni legendákkal indul hétfőn a Tippmix Minifoci Magyar Kupa

A mezőnyben ott lesz a nyíregyházi Fáraó Bútor SC is, amely tavaly a nemzetközi porondon is szerepelt, az Euro Cupon a nyolcaddöntőig jutott. A csapat egyaránt szerepel a nyíregyházi bajnokságban és az öregfiúknak kiírt küzdelemsorozatban is, legismertebb játékosaik Kerekes Zsombor és Igor Bogdanovics. A városi bajnokság mellett nevesebb tornákon is elindulnak, 2022-ben bronzérmet szereztek a Magyar Minifutball Bajnokság keleti döntőjében, majd ezt követően megnyerték az országos Ligakupát, így jutottak ki az EMF Euro Cupra.

A most 49 éves Kerekes Zsombor délvidéki születésű, korábbi magyar válogatott focista. A Debreceni VSC-vel három bajnoki címet, egy ezüst és egy bronzérmet, illetve két Magyar Kupa-aranyat gyűjtött be, kétszer volt a klub házi gólkirálya. A magyar válogatottban 2004-ben Szlovákia ellen mutatkozott be, összesen kilencszer lépett pályára a nemzeti csapatban, és ezeken a találkozókon két gólt szerzett. 2005-ben Lothar Matthäus volt a válogatottunk szövetségi kapiánya, amikor egy barátságos meccsen Metzben 2-1-re kikaptunk az egy év múlva vb-döntős franciáktól, és a szépítő gólunkat Kerekes Zsombor szerezte. Raymond Domenech csapatában többek között Gallas, Abidal, Malouda, Wiltord, Govou és Cissé is játszott, a kaput Coupet védte. A 48 éves Igor Bogdanovics háromszoros magyar bajnok lett a Debrecennel, de begyűjtött két Magyar Kupa-címet is a szerb támadó.

– Szeretnénk megnyerni a tornát, annak ellenére, hogy nem lesz teljes a csapat a Magyar Kupán, különböző okokból ugyanis több hiányzónk lesz. Így annyira nem leszünk valószínűleg összeszokottak, de mindent meg fogunk tenni. Nagyon vártuk már, hogy újra érezzük a tornák hangulatát. Már csak azért is nyerni szeretnénk, mert ott akarunk lenni a nagydöntőben, hogy kiharcolhassuk a nemzetközi kupaszereplést. Tavaly szerepeltünk az Euro Cup-on, ahol elég szerencsétlen körülmények között búcsúztunk a nyolcaddöntőben. Az ideire évre az a célunk, hogy ezt az eredményt is túlszárnyaljuk – mondta Kormány Zoltán, a Fáraó Bútor csapatvezetője, aki Igor Bogdanovicsról, valamint Kerekes Zsomborról is ejtett pár szót.

– Őket senkinek nem kell bemutatni szerintem, ám inkább már az öregfiúk csapatunkat erősítik. Az ilyen nagyobb tornákra fiatalokkal megyünk már – árulta el a korábbi legendás debreceni focistákról Kormány Zoltán.

Indul a tehát minifoci teljesen új versenysorozata, a Tippmix Minifoci Magyar Kupa, amelynek minden állomásával kiemelten foglalkozik majd az Origó, a kupasorozat nagydöntőjét pedig élőben közvetíti.

Borítókép: Kerekes Zsombor (jobbra) és egykori debreceni csapattársa, Madar Csaba a kispályás bajnokságban (Forrás: Facebook/Góóól.hu)