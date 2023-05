Garaba Imre, a kispesti legenda elsősorban a szurkolókat sajnálja

Garaba Imre a Bp. Honvéd egyik legnagyobb ikonja. A most 64 éves egykori védő 1979 és 1987 között erősítette a kispestieket, négy bajnoki címet és egy kupagyőzelmet tudhat magáénak, közben pedig 82-szer pályára léphetett a válogatottban is. A futballtól távol zajlik az élete, de természetesen figyelemmel kíséri a magyar labdarúgás és a Bp. Honvéd történéseit, gyakran felbukkan a Bozsik Arénában is. A Magyar Nemzet kérésére kommentálta egykori klubja életének szomorú fordulatát, a kiesést az NB I-ből.

Fotó: Dömötör Csaba

– Elsősorban azokat sajnálom most, akik a szívüket vagy pénzüket teszik be nap mint nap a klubba – mondta Garaba Imre. – A stadion gyönyörű, minden adott a jó szerepléshez, a tábor előtt pedig le a kalappal. A Mezőkövesd elleni roppant fontos mérkőzésen is bebizonyította, hogy igenis, vannak a Honvédnak szurkolói, akik megható módon támogatták a csapatot. A játékosok folyamatosan bizonygatták, hogy ők mindent megtesznek a bennmaradásért, amit én készséggel elhiszek, ám ez viszont azt jelenti, hogy csupán ennyire képesek. Most el kell gondolkodni, hogyan és merre menjen tovább a klub. A másodosztályban is lehetnek légiósok, legfeljebb nem kapja meg a Honvéd az MLSZ anyagi támogatását, de valószínűleg nélkülük kell visszakerülni majd. A Paks és a Kecskemét példája is bizonyítja, hogy magyar futballistákkal is lehet jó eredményeket elérni.