Június 17-én ingyenes családi nappal nyit a Nemzeti Atlétikai Központ

A sport mellett szórakoztató programok is várják az érdeklődőket. A június 17-i nyitónapon a szó valódi értelmében is bemutatkozik a Nemzeti Atlétikai Központ a nagyközönség számára: megnyílik és átélhető lesz, hogy milyen élmény a lelátóról szurkolni, de a látogatók olyan részeit is felfedezhetik a létesítménynek, amelyeket máskor elzárnak a szurkolók elől. A különleges napon még azokba a helyiségekbe is bejuthatnak, amelyekben az atlétika szuperhősei életük talán legfontosabb fellépése, a vb döntő előtt készülődnek majd a rajt előtti pillanatokban.

Most először csodálhatják meg a látogatók Budapest új, 10,5 hektáros parkját, ami eddig szégyenfoltja volt a városnak egy csodálatos helyen, a Duna partján, szemben a már évek óta látványosan megszépült Kopaszi-gáttal. Itt, a IX. kerület sarkában szennyező ipari tevékenység zajlott és ezt váltotta fel a gyep, több száz fa és több ezer cserje. Megszűnt a Duna szennyezése, megerősítették a parti védműveket és kerékpárút épült, amin végig lehet tekerni Csepelig.

Forrás: Budapest 2023 Zrt.

Miközben a Nemzeti Atlétikai Központról elsősorban a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság jut mindenkinek az eszébe, hosszabb távon a környék Budapest új szabadidőközpontjaként, a ferencvárosi, a csepeli és az oda látogató családok hétvégi programhelyszíneként lesz ismert. Kivételes adottságai és a stadion felső karéján épülő sportlehetőségek miatt olyan jelentőségre tehet szert, mint a Normafa vagy a Margitsziget.

Borítókép: A nyitónapon a kilátogatók bejárhatják a teljes létesítményt (Forrás: Budapest 2023 Zrt.)