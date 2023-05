Leclerc a falban Miamiban, és emiatt Verstappen feje is fájhat

A Formula–1-es Miami Nagydíj első szabadedzésén a Mercedes villogott – George Russell autózta a legjobb köridőt Lewis Hamilton előtt –, de a második és a harmadik gyakorláson már a vb-címvédő, a pontversenyben jelenleg is vezető Max Verstappen volt a leggyorsabb a Red Bull-lal. A harmadik szabadedzésen Verstappen, Charles Leclerc (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull) volt az első három sorrendje, ilyen felvezetéssel kezdődött meg magyar idő szerint szombaton 22 órakor az időmérő. A kvalifikáció első szakaszában Hamilton és Russell nem csipkedte magát, mindketten csak az utolsó gyors körükkel jutottak tovább. A Q2-ben is ezt a forgatókönyvet követték volna, ám a hétszeres világbajnok Hamilton hatalmas meglepetésre kiesett a 13. helyen.

Akárcsak a Q1-ben, a Q2-ben is Verstappen végzett az élen, mögötte Leclerc, Alonso, Sainz, Pérez, Ocon, Bottas, Gasly, Magnussen és Russell a sorrend a továbbjutó helyeken. A Red Bullnál a vb-pontversenyben második helyen álló Pérezt előbbre várták volna, de a döntő azt volt, hogy a Q3-ban ki mire lesz képes. Nos, itt az első próbálkozások után Pérez vezetett, Leclerc az elfékezésével csak a hetedik helyen állt, az ugyancsak hibázó Verstappennk pedig mért köre sem lett. S erre rá is fázott. A második nekifutások során ugyanis az elsőként kezdő Leclerc a falba csapta a Ferrarit, és emiatt 1:36 másodperccel a vége előtt piros zászlóval le is intették az időmérőt! Így ezt Pérez nyerte meg Alonso és Sainz előtt. A 33 éves Péreznek ez az idei második, pályafutása harmadik pole pozíciója. Verstappen pedig csak a kilencedik helyről kezdheti meg a futamot.

Az 57 körös Miami Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 21.30 órakor rajtol.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

2. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

Kevin Magnussen (dán, Haas)

3. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

George Russell (brit, Mercedes)

4. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Esteban Ocon (francia, Alpine)

5. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

6. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Nico Hülkenberg (német, Haas)

7. sor:

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo)

8. sor:

Nyck de Vries (holland, Alpha Tauri)

Lando Norris (brit, McLaren)

9. sor:

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

10. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Logan Sargeant (amerikai, Williams)

Borítókép: Charles Leclerc hibájával véget is ért az időmérő (Forrás: Twitter/Formula 1)