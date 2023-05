Liu Shaolin sportágat váltott, hosszú idő után ma bejelentkezett Pekingből

Még április elején Pekingben rendezték meg a rövid pályás gyorskorcsolyázók kínai nemzeti bajnokságát, amelyen a Magyarországtól múlt év végén elköszönt két olimpiai bajnokunk, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is indult. A kínai színre váltó Liu fivérek együttesen egy aranyat, egy ezüstöt és két bronzot szereztek. A bajnokságon Liu Shaoang 1000 méteren arany-, 1500-on bronzérmes lett, Liu Shaolin Sándor 1000-en ezüstöt, 500-on bronzot szerzett. A slusszpoén az 1000 méter volt, amely tehát a fivérek kettős győzelmét hozta.

Liu Shaoang az arany-, Liu Shaolin az ezüstéremmel Forrás: Facebook/Shaolin Liu

S akkor Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang nyolc hónap után szólaltak meg újra magyarul, legalábbis ami a közösségi médiát illeti.

„Köszönjük azoknak, akik eddig is szurkolnak nekünk!” – írta magyarul Liu Shaolin Sándor a Facebookon és az Instagramon, három fotót is csatolva a bejegyzéséhez. Előtte kínai és angol nyelven is üzent, néhány szóval bővebben. A kínai bejegyzésben az is szerepelt, minden erejével azon lesz, hogy segítse Tiencsin város csapatát, és bízik benne, lesz lehetősége arra, hogy a nemzetközi versenyeken is dicsőséget szerezzen az országnak.