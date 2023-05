Ritka eset: az edző meghajolt a versenyző akarata előtt

Kizárólag tanulmányi oka van annak, hogy Gulyás Michelle, a legjobb magyar öttusázónő, az UTE világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki bronzérmes sportolója nem méreti meg magát az ankarai Világkupa-döntőn, pedig az eddig megszerzett pontszámai alapján ott lenne a helye a május 31-én kezdődő erőpróbán – írja az Szpress Hírszolgálat.

Gulyás Ankarában első vagy második helyezettként egy csapásra eldönthetné az olimpiai indulás még nyitott kérdését. A 22 esztendős versenyző azonban az egyetemi tanulmányainak befejezésére összpontosít a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A bűnügyi nyomozónak tanuló Gulyás a legjobb osztályzatot kiérdemelve védte meg a szakdolgozatát, ahogy a három államvizsgája közül az elsőre is ötöst kapott.

A fizikai számokban is nagyon erős.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A versenyző egyik felkészítője, az UTE öttusaszakosztályának a vezetője, Tibolya Péter elfogadta Gulyás döntését. Megérti, hogy a világranglista-vezető most az egyetemen próbálja a tudása legjavát nyújtani. – Nem a napokban, már hónapokkal ezelőtt döntöttünk úgy, hogy a Világkupa-döntőt idén be kell áldozni, mert Michelle a szakdolgozatát csak úgy tudja megírni, az államvizsgáit pedig olyan eredménnyel letenni, ahogy azt szeretné. Nála magasan van a mérce, ahogy a pályán eltökélten rendre az első helyet célozza meg, úgy a tanulmányi évei alatt is csak jelesekkel volt igazán elégedett. Nehezen tudom lebeszélni az éjszakába nyúló tanulásról, mert annak a hatása másnap megérződhet az edzések eredményességében, szóval nem szabad túllőni a célon – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak dr. Tibolya Péter, hozzátette, hogy Gulyás távolmaradása az igazolt hiányzás tipikus esete.