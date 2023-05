Sorsdöntő meccsre készül a Fehérvár a Zalaegerszeg ellen szombaton

Nagyon rég nem volt szeretett csapatunk olyan kritikus helyzetben, mint most. Sorsdöntő két meccs előtt áll a város együttese. Tudom, hogy akik ismerik és szeretik a Vidit, a történetét, a legendát, a hangulatot, azok most joggal csalódottak. De nagy megmérettetések előtt elsősorban nem a miértek fontosak, mert ugyan ezek és a válaszok szükségesek, de ráérnek majd a szezon után. Most az a fontos, hogy minden probléma ellenére a csapat mellett álljunk a következő hazai meccsen, és ha lehet, akkor segítsük kiharcolni a NB1-ben maradást.