A Mol Fehérvár újabb szöget kapott a koporsójába Felcsúton

A szünet után viszont gyorsan vezetést szerzett a Puskás Akadémia: az 53. percben Favorov jobb oldali lapos beadását Kovács kivetődve Gruber Zsombor elé ütötte, aki futtából ballal a bal alsóba passzolt négy méterről – 1-0. Csaknem húsz perc eseménytelenség után viszont egyenlített a Fehérvár, amikor Kastrati jobbról beadott, Dárdai pedig a büntetőpont közeléből fejjel szépen csúsztatta a labdát a jobb alsó sarokba – 1-1. A felcsútiak hármat cseréltek, beállt Zahedi is, aki egy, majd négy perc múlva is kapott egy sárga lapot, utóbbival járt a piros is. Ennek ellenére a 84. percben a házigazda visszaszerezte a vezetést egy gyönyörű góllal: Slagveer egy remek indítás után jobbról adott be, Komáromi pedig a védőjét megelőzve 6 méterről fejelt a hálóba – 2-1. A hosszabbításban Larsen durva belépőjére a VAR hívta fel a játékvezető figyelmét, aki kiállította a fehérvári légióst.

Maradt a 2-1, amivel a Puskás Akadémia versenyben maradt a dobogóért, a Mol Fehérvár viszont maradt az utolsó előtti helyen kétpontos hátránnyal, és ez azt jelenti, hogy már az Újpest sem eshet ki.

Borítókép: Kodro hiába volt aktív, a Fehérvár kikapott, és közel áll a kieséshez (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)