Suhajda édesapja a fiának üzent, a nap melege segítheti a hegymászót

„Mit is élhetsz át most? Sikerek és kudarcok? Most engedd el, és csak magadra, a túlélésre gondolj, koncentrálj! Összetartva az ország, barátok és rokonok – veled vagyunk és imádkozom, imádkozunk érted, és hogy a kisunokám, a fiad újra a tenyeredbe tudjon csapni, hogy “szia édesapa” újra itthon... Könnyes szemmel, aggódva osztom meg én is a jelenlegi, biztató friss híreket... Szeretünk és nagyon várunk haza! Tarts ki, erős vagy!”