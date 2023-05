Suhajda Szilárd utolsó videója: Nem tudom, mi fog odafenn történni

Órákkal azelőtt, hogy elindult volna a Mount Everest négyes táborába, egészen pontosan 7950 méteres magasságba, Suhajda Szilárd, akinek múlt hét szerdán veszett nyoma, a Bizalmi Kör Vezetői Klubnak videót küldött, amelyben arról beszélt, hogy a rajtvonalat egészen pontosan három nap múlva éri el, és bár a forgatókönyv és a stratégia is nagyon hasonló a korábbi csúcsmászásokhoz, de ez a legnagyobb feladat.

– A legnagyobb feladat előtt állok. Ez az, ami mássá teszi ezt a mászást, ezt az expedíciót és az előttem álló, lényegében egy hetet – fogalmazott a május 23-án feltöltött videón.

Beszámolt arról is, hogy az egyik kedves barátja azt mondta, Szilárd karrierje csúcsa előtt áll. A kijelentéssel maga a hegymászó is egyetértett, és azzal folytatta: – Minden erőmmel azon vagyok, hogy sikerüljön elérni a legmagasabb pontot, és minden erőmmel azon vagyok, hogy visszatérjek onnan épségben.

A legnagyobb feladat, és egyben talán, mondhatom azt, hogy a legnagyobb kockázat is olyan értelemben, hogy nem jártam még ilyen magasságban – fejtegette, majd hangsúlyozta, hogy

a K2-höz is egy új dimenziót jelent ez a plusz 237 méter.

– Nem tudom, hogy mi fog odafent történni, annyit megígérhetek, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, abban pedig nagyon bízom, hogy mint eddig, most is józan, megfontolt és helyes döntéseket tudok majd hozni odafent, még oxigénszegény állapotban is. Izgatott vagyok, félek, de várom is, nagyon várom – fogalmazott Suhajda Szilárd, majd megköszönte, hogy ilyen sokan figyelemmel kísérik az expedíciót, majd a legjobbakat kívánta, intett a kezével, és elköszönt.