Újabb válogatott játékost hozna haza a Ferencváros

A görög forrás mindenesetre Sztanyiszlav Csercseszovot is belekeverte az egyelőre pletykaszinten terjedő hírbe, állítólag az FTC vezetőedzője is szívesen látná a klubnál a korábban a német Werder Bremen és a Darmstadt, a kazah Asztana és a horvát Eszék csapatainál is légióskodó 29 éves középpályást. Érdekes adalék, hogy amennyiben komolyabbra fordul az ügy, Kleinheisler ismerős helyre kerülhetne: a válogatott labdarúgó 2017-ben szerepelt az FTC együttesében.

A magyar Csakfoci értesülései szerint a Fradinál jelenleg nem foglalkoznak Kleinheisler megszerzésével. Vécsei Bálint az utolsó a sorban, akit a Fradi hazahozott külföldről: a svájci Lugano profija 2020-ban igazolt a zöld-fehérekhez.