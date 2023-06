A Ferencvárosról szól a következő futballtörténeti országos vetélkedő

Csütörtökön az érintettek közül Fülöp Ferenc, az alapítvány alapítója, Márton édesapja jelentette be, hogy a nagy sikerre való tekintettel a vetélkedőt is megismétlik az idén ősszel, és ezúttal is kétfős csapatok jelentkezését várják majd. Azt találták ki, hogy a téma napjaink legsikeresebb magyar klubja, a Ferencváros lenne, és amikor megkereste az ötlettel a Fradi vezetőit, ők azonnal és teljes mellszélességgel a kezdeményezés mögé álltak. A jelenlévő Orosz Pál, a Ferencvárost működtető cég vezérigazgatója ezt természetesnek mondta, hiszen ők megtiszteltetésnek érzik, hogy a Fülöp Márton emlékét ápoló alapítvány éppen az ő klubjukat választotta ki. Kiderült, Fülöp Mártont aláírt szerződés várta a Fradiban nem sokkal a halála előtt… A vetélkedő szellemi hátterét ezúttal is Dénes Tamás sporttörténész biztosítja.

Borítókép: Fülöp Márton több angol klub kapuját is védte (Fotó: AFP)