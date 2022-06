Országos futballtörténeti vetélkedőt rendez a Fülöp Márton Alapítvány

Az ősszel lesz hét vége, hogy a magyar labdarúgás elveszítette Fülöp Mártont. A huszonnégyszeres válogatott kapust 2015. november 12-én 32 évesen vitte el az alattomos betegség, a népszerűségére jellemző, hogy még manapság is felhangzik a neve a lelátókon a szurkolói kórusoknak köszönhetően. Fülöp Márton olyan csapatokban védett, mint például a Sunderland, a Leicester City, a Manchester City, az Ipswich vagy a West Bromvich Albion. Halála nagy veszteség a sportágnak, és örök fájdalom a szüleinek, az egykori kiváló futballistának, ma játékosügynökként dolgozó Fülöp Ferencnek és a korábbi sokszoros válogatott kosárlabdázó Fülöpné Benjamin Gabriellának.

Ők 2016-ban létrehozták a Fülöp Márton Alapítványt, amely amellett, hogy évente edzőtábort szervez fiatal kapusoknak az ország legjobb kapusedzőivel, rendszeresen támogat anyagilag rászoruló fiatal tehetséges sportolókat. A szülők így őrzik a tragikusan fiatalon elhunyt fiúk emlékét, és az alapítvány azóta is biztos háttérrel működik. A járvány miatt az utóbbi két nyár sajnos kimaradt, de az idén június 27-től ismét megnyílik Balatonfüreden a Fülöp Márton Kapusiskola, amelyre az MLSZ megyei igazgatóságai delegálnak összesen mintegy huszonöt kapuspalántát. Az öt nap elteltével pedig július 2-án kispályás öregfiúk emléktornát is rendeznek a magyar válogatott, Balatonfüred, az újságírók válogatottja és a Fülöp Marci Barátai elnevezésű csapat részvételével, utóbbiban korábbi válogatott csapattársai közül is többen pályára lépnek majd.

Fotó: Facebook/Fülöp Márton Alapítvány

Mindezt Fülöp Ferenc mondta el az alapítvány sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy minden gyerek összes költségét ők állják majd. Ezután bejelentette, hogy a támogatásukkal és a kőbányai Szent László Általános Iskola szervezésében az idén futballtörténeti vetélkedővel is népszerűsítik a sportágat a fiatalok között. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere ehhez hozzátette: a példaállítás a tehetséggondozás egyik szerves része, és büszke arra, hogy az általa vezetett kerületben szerveznek labdarúgást népszerűsítő programot, valamint ők adnak majd otthont az országos döntőnek. Emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi szombaton harmincezer tizennégy éven aluli gyerek szurkolt a Puskás Arénában a magyar válogatottnak Anglia ellen, akik bizonyára egy életre megfertőződtek a futballal.