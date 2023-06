A foci ünnepe Csepelen: újabb két csapat jutott a nagydöntőbe a Tippmix Minifoci Magyar Kupában

A Tippmix Minifoci Magyar Kupa első, hajdúszoboszlói állomása az SZPCDSE-ECECE sikerével ért véget pünkösdhétfőn. A ceglédberceli csapat mellett a másik döntős H-Terasz jutott a július 16-án megrendezésre kerülő nyolccsapatos budapesti nagydöntőben. Csepelen az volt a legnagyobb kérdés, melyik két csapat csatlakozik a már említett együttesekhez.

Vasárnap Csepelen, a magyar minifoci-válogatott bázisán folytatódott a kupasorozat, amely nemcsak a bombaerős mezőny miatt volt különleges, hanem amiatt is, mert egy pályán zajlottak a küzdelmek, így reggel 8 órától egészen este 8 óráig zajlottak a küzdelmek. A kilátogató nézők jó időben – olykor egy kis nyári záporral megfűszerezve - és hangulatban élvezhették az igazi minifoci ünnepet.

Valódi fociünnepet láthatták az érdeklődők Csepelen. (Forrás: Polyák Attila / Origó)

A benevezett 12 csapatot három csoportba sorsolták, ahol körmérkőzéses rendszerben döntötték el a tovább jutó helyezések sorsát. Mindhárom csoportból az 1. és 2. helyezettek és a kettő legjobb 3. helyezett jutottak tovább a kieséses szakaszba, azaz a negyeddöntőbe. A csoportküzdelmek egészen fél négyig zajlottak, és óriási izgalmakat hoztak.

Az A jelű négyesből az Odin Fiai, a Szilasi és Barátai és a Chicago, a B csoportból a Squadra Anonima, a National Airon Team és a Todor Pet Bau Kft., míg a C-csoportból a Hope és a Lázár Lovaspark jutott a legjobb nyolcba.

A negyeddöntők egy mérkőzést kivéve szoros csatákat hoztak. A Lázár Lovaspark meggyőző játékkal, 6-3-ra verte a Squadra Anonimát, a Todor 2-1-re győzte le az Odin Fiait, a Hope a Chicago 1-0-s legyőzésével jutott a négy közé, míg a Szilasi igazán feszült mérkőzésen 2-0-s sikert aratott a National Iron Team ellen.

Az elődöntőben már hatalmas volt a tét, ugyanis a döntőbe jutó két csapat kvalifikálta magát a budapesti nagydöntőbe. A Lázár Lovaspark meglepően könnyedén, 4-1-re győzte le az első elődöntőben a Todor csapatát, majd a másik mérkőzés végig kiélezett csatát hozott, végül a Szilasi és Barátai 1-0-ra verte a Hope csapatát.

A bronzmérkőzésen a Hope a Todor ellen, így a bronzérmet szerezte meg. Este hét órakor vette kezdetét a döntő, amelyen a Lázár Lovaspark és a Szilasi és barátai találkozott. Az már a finálé előtt eldőlt, hogy ez a két csapat jutott a budapesti nagydöntőbe. A finálét a Lázár Lovaspark kezdte jobban, a magyar válogatott kapusa, Tajti Bence például előre is merészkedett, de a kapufa megmentette az ellenfelet. A vezetést mégis a Szilasi szerezte meg, a 8. percben Soós Dávid szép góllal szerzett vezetést. A Lázár Lovaspark nem adta fel és a második félidő 19. percében egyenlíteni is tudott Hadnagy István révén. Két perccel később a válogatott újonca, Kiss Gábor villant meg, az egyébként fantasztikusan védő Tajti is tehetetlen volt, így a Szilasi újból vezetést szerzett. A hátralévő percekben pedig már nem esett újabb gól, így a Szilasi és Barátai hódította el a trófeát.

„A Tippmix Minifoci Magyar Kupa második állomása zajlott Csepelen. Ahogy az várható volt, a négy közül ez az egyik legerősebb állomás. A budapesti minifoci krémje tiszteletét tette. Sok remek meccset, kiváló játékosokat láthattunk. Jövő héten Tápiószentmártonban, három hét múlva pedig Balatonfűzfőn fejeződik be a Magyar Kupa-selejtezője. Ezt követően a nyolc legjobb csapat a nagydöntőben találkozik majd, a végső trófeáért és a nemzetközi kupaindulás kiharcolásáért” – mondta Pinkóczi Tibor, az Országos Minifutball Szövetség alelnöke.

A tornagyőztes: Szilasi és Barátai. (Forrás: Polyák Attila / Origó)

„Nagyon erős tornán vagyunk túl. Az egyik legjobb torna volt, ahol valaha játszottam. Kiváló csapatokkal és játékosokkal voltunk együtt. Nehéz meccsek után sikerült megnyernünk a tornát. Az első meccs kivételével sikerült játékban mindenki fölé kerekednünk. Magabiztosan nyertük meg a kupát, de szeretnék gratulálni a többi csapatnak és a különdíjasoknak is” – mondta a torna legjobb kapusa, Mészáros Dániel.

A torna legjobb kapusa, Mészáros Dániel mindenkinek gratulált. (Forrás: Polyák Attila / Origó)

„Szeretném megköszönni, hogy egy ilyen jó tornát sikerült összehozni Csepelen. Örülök, hogy eljutottunk a döntőig, és így kvalifikáltuk magunkat az országos döntőbe. Nagyon remélem, hogy ott is ilyen jó eredményt fogunk elérni. Bizakodó vagyok annak ellenére, hogy sajnos a döntőben alulmaradtunk a Szilasi ellen. A játékunk bíztató volt, erre tudnunk alapozni a jövőben” – árulta el a torna legjobb játékosa, Pál Patrik.

„Rendkívül jó volt a rendezés és nagyon jól éreztük magunkat. Sajnálom, hogy kiestünk már a legjobb nyolc között. Az is nagy teljesítmény, hogy a rendkívül nehéz csoportunkat meg tudtuk nyerni. Nekünk már ez is egy olyan teljesítmény, amiért megérte elindulni. Nagyon örülök, hogy a kapu előtt sokszor nyugodt tudtam maradni, értékesíteni tudtam a legtöbb helyzetemet, így sikerült megszerezni a gólkirályi címet” – összegzett a torna gólkirálya, Farkas Bálint.

Farkas Bálint lett a Tippmix Minifoci Magyar Kupa gólkirálya. (Forrás: Polyák Attila / Origó)

Tippmix Minifoci Magyar Kupa, Csepel, végeredmény:

1. Szilasi és Barátai

2. Lázár Lovaspark

3. Hope

4. Todor Pet Bau Team Kft.

Különdíjasok:

A torna legjobb kapusa: Mészáros Dániel (Szilasi és Barátai)

A torna legjobb játékosa: Pál Patrik (Lázár Lovaspark)

A torna gólkirálya: Farkas Bálint (Squadra Anonima)

A verseny fordulóinak tervezett időpontjai és helyszínei:

05.29. hétfő: Hajdúszoboszló

A győztes SZPCDSE-ECECE és az ezüstérmes H-Terasz jutott a nagydöntőbe

06.11. vasárnap: Csepel

A győztes Szilasi és Barátai és az ezüstérmes Lázár Lovaspark jutott a nagydöntőbe

06.18. vasárnap: Tápiószentmárton

07.01. szombat: Balatonfűzfő

07.16. vasárnap: Döntő, Budapest

A már ismert részvevők:

- SZPCDSE-ECECE

- H-Terasz

- Szilasi és Barátai

- Lázár Lovaspark

Májusban elindult a minifoci teljesen új versenysorozata, a Tippmix Minifoci Magyar Kupa, amelynek minden állomásával kiemelten foglalkozik majd az Origó! A kupasorozat nagydöntőjét élőben követhetik majd nyomon az Origón!

Borítókép: a tornagyőztes Szilasi és Barátai csapat. (Forrás: Polyák Attila / Origó)