Csak szólok, hogy olimpiai bajnok leszek! – ígérte meg 17 éves klasszisunk

A női 53 kilogrammos súlycsportban – ami nem olimpiai kategória – a 2021-ben Eb-bronzérmes, 22 éves Patakfalvy Luca a dán Louise Sinkjaer Lyngbaek és a brit Jodie Anna Mckew legyőzése után a délutáni elődöntős csatáját a spanyol Alma María Perez Parradóval vívta, aki az első menetet felettébb simán nyerte 12-4-re. A második két percben viszont magára talált Patakfalvy, s úgy tűnt, sikerül is az egyenlítés, hiszen a hajrában 3-2-re vezetett a 2022-es Európa-bajnoki ezüstérmes ellen, aki azonban az utolsó pillanatban sikerrel bevitt egy három pontot érő fejrúgást. Ezzel nemcsak a menetet fordította a maga javára 5-3-mal, hanem a mérkőzést is megnyerte 2-1-re, és ő küzdhetett az aranyért, míg Patakfalvy a bronzért léphetett tatamira. S meg is szerezte a harmadik helyet az izraeli Biana Lager legyőzésével. Honfitársunk ezúttal semmit sem bízott a véletlenre, hatalmas elánnal szállt be a küzdelembe, és gond nélkül, 7-4-re hozta is az első menetet a 2015-ben még orosz színekben ifjúsági Eb-harmadik riválisával szemben. A második két perc még simábbra sikerült, versenyzőnk tíz másodperc alatt elhúzott 8-1-re, végül 25-4-re nyerte meg a menetet, a mérkőzést pedig így 2-0-ra. Patakfalvy Luca szerezte a magyar tekvondós küldöttség első érmét a lengyelországi Európa Játékokon.

– Túltettem magam az elődöntős vereségen. Úgy voltam vele, ha már elment a döntő, legalább a bronz legyen meg. Tudtam, hogy most nincs idő a sebek nyalogatására, hanem gyorsan el kell engednem a csalódottság érzését, s mindent meg kell tennem a győzelem érdekében. Hosszú sérülés után idén januártól tudtam megint rendben és nagyon keményen edzeni, kiváló erőben és formában érkeztem ide, s bár bevallhatom utólag, hogy én aranyért jöttem, de a bronzérem is sokat jelent, óriási dolog számomra – nyilatkozta Patakfalvy Luca az M4 Sportnak.

Márton Luana csak a kétszeres olimpiai bajnokkal szemben maradt alul

Márton Luana az 57 kilogrammos olimpiai súlycsoportban a döntőbe jutott. A május végén Bakuban felnőtt-vb-aranyérmes 17 éves magyar az iráni származású belga Rahaleh Asemani, majd a görög Faida Kalteki legyőzése után a délután elődöntős programjában a törökök Európa-bajnokával, a már világbajnoki ezüstöt és két bronzérmet is szerzett Hatice Kübra Ilgünnel került szembe. A mérkőzés az ifjú magyar és a rutinos török közötti tapasztalatbeli különbség jegyében indult, a 30 esztendős Ilgün elhúzott és 13-5-re elvitte az első két percet. A második menetben viszont a fiatalság kerekedett felül: Márton 6-8 után hirtelen átvette a kezdeményezést, és meg sem állt 14-8-ig, így kiegyenlített, s jöhetett a döntő menet. Ebben a Spanyolországban született, Madridban élő és spanyol klubban készülő, de válogatottként a kezdetektől magyar nemzeti színekben versenyző Márton 0-2 után ellenállhatatlan rohamozásba kezdett, 6-2, 7-3, majd 10-3 állt az eredményjelzőn, s látszott, hogy a török kifogyott az erőből. A rivális lelkileg sem bírta a magyar világbajnok energikus akciózását, s elismerően gratulált legyőzőjének, aki 21-8-as menetnyeréssel masírozott be az esti döntőbe.

Itt Márton Luana ellenfele a sportág legendája volt, a 30 éves brit Jade Jones, aki 2012-ben és 2016-ban is olimpiai bajnok lett az 57 kg-ban. Tokióban a 16 között kiesett, de a 2022-es vb-n bronzérmet szerzett, az idein pedig a negyeddöntőig jutott. Most viszont az Európa Játékokat megnyerte, mindkét menetben ő bizonyult a jobbnak. Az első két percet az elejétől uralta a szigetországi klasszis, aki fokozatosan növelte az előnyét, és 12-6-ra nyerte a nyitószakaszt. A második menetben jóval szorosabb volt az állás kezdettől fogva, bár a brit állt jobban (0-2, 2-4), Márton 4-4-nél utolérte riválisát, sőt, 6-5-nél a vezetést is visszavette, a végén azonban a rutin felülkerekedett: Jones fordított, és végül 9-6-ra nyerte ezt a két percet, ezzel 2-0-ra a mérkőzést.

– Úgy éreztem, hogy az ellenfelem kicsit erősebb nálam, de én még sokat fogok erősödni, és a következő meccsünket már én nyerem meg. Köszönöm, hogy Magyarországon sokan szurkoltak nekem. Kilencéves korom óta az olimpiáról álmodok, a legközelebbi jövő nyáron Párizsban lesz, már ott szeretnék nyerni. Tudom, és csak szólok, hogy Magyarország híres sportolójaként olimpiai bajnok leszek! – mondta mosolyogva, bájos akcentussal Márton Luana.

