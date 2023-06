Hámori Luca magyar sporttörténelmet írt Lengyelországban + videó

– Elmondhatatlanul boldog vagyok. Ezért dolgoztam, ez volt az álmom, mindenkinek köszönöm, az edzőimnek, a családomnak, mindenkinek – mondta az MTI-nek Hámori. – Meccsről meccsre haladtam, mindig csak a következőre koncentráltam, és sikerült megszereznem azt, amire gyerekkorom óta vágytam. A holland lányt nem ismertem, de láttam az itteni nyolcaddöntős meccsét és kidolgoztuk a jó taktikát, ami tökéletesen működött. Csak attól tartottam kicsit, hogy meginthetnek, pedig nem én voltam a szabálytalan, mindig befogta a kezem, de mindegy, nem számít.

A jövő évi párizsi olimpián való szereplés jogáért küzdött Kovács Richárd (63,5 kg) is, az ő ellenfele a szerb Alekszej Szendrik volt. Kovács végig fölényben volt, így ő is elérte a célját, nemcsak EJ-elődöntőbe, hanem a párizsi mezőnybe is bejutott.

Este Veres Roland (57 kg) is kvótáért küzd, délután viszont Bernáth Attila (51 kg) elveszítette a maga negyeddöntőjét. A magyar ökölvívás azonban már mindenképpen előrelépett Tokióhoz képest, a legutóbbi olimpián csak egy versenyzőnk, Gálos Roland szerepelt, és ő is győzelem nélkül tért haza a japán fővárosból.

Az Európa Játékokon korábban már párizsi kvótát szerzett a sportlövő Pekler Zalán, és biztosan kvótával térnek haza a női öttusázók is.

Szerdán a férfiak között is kialakult az öttusa-döntő mezőnye. A négy magyar versenyző közül Bőhm Csaba és Szép Balázs sikerrel járt az elődöntőben, Koleszár Mihály és Demeter Bence viszont nem jutott be a legjobb tizennyolc közé.

Pekler korábbi egyéni sikere után szerdán a kisöbű sportpuska vegyescsapat versenyben szerzett ötödik helyet Mészáros Eszterrel, míg a Major Veronika, Sike Renáta, Jákó Miriam összeállítású női sportpisztolycsapat negyedik helyen zárt.