Az emberek úgy vélik, a férfi hálátlanul viselkedett, miután Gelje a halálzónából cipelte le a hátán a négyes táborba Ravichandran Tharumalingamot, így tehát gyorsan elérte a népharag a maláj férfit.

A 30 éves Gelje serpa korábban videót is posztolt a mentésről, és arról beszélt, hogy ez önmagában is bravúr volt, hiszen hat óra alatt ereszkedett le 1900 métert extrém magasságból. A maláj férfit tehát elkezdték kérdezgetni a kommentelők, mire ő letiltotta Gelje serpa profilját, illetve törölte a róla szóló kommenteket is – írja az Insider.

Felépülése után Ravichandran visszatért Malajziába, és június elején beszélt a mentésről. A hegymászó egyébként legalább háromszor feljutott az Everest csúcsára, 2022-ben pedig nyolc ujját elvesztette, miután azok lefagytak.

Az 58 éves hegymászó végül feloldotta a tiltást Gelje serpa profilján, majd több posztban magyarázkodott, de megjegyezte azt is, hogy már hetekkel korábban megköszönte a serpának.