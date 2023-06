Rasszista botrány, UEFA-vizsgálat a BL-döntő előtt a bíró miatt

Nem is vitás, hogy Szymon Marciniak napjaink legfelkapottabb, legelismertebb játékvezetője. Hatalmas elismerés ugyanis, hogy valaki ugyanabban az idényben a világbajnoki döntő után a Bajnokok Ligája fináléját is dirigálhathatja. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a múlt héten jelentette be, hogy Marciniak lesz a jövő szombati Manchester City–Internazionale mérkőzés bírája.

Felteszi-e a kezét Szymon Marciniak? (Fotó: Twitter)

Az UEFA lehet, hogy mégis felülbírálja a döntését, és elveszi Marciniaktól a meccset. Alapos a gyanú, hogy Marciniak hétfőn megjelent, sőt fel is szólalt egy rendezvényen, amelyet az ismert szélsőjobboldali lengyel politikus, Slawomir Mentzen szervezett. A Konföderáció Párt vezetője nyíltan a zsidók, a homoszexuálisok, az abortusz, az adók és az Európai Unió ellen agitál, mi több, polgárpukkasztásként 2021-ben White Ipa Matters néven dobott piacra egy sörmárkát – nem is kellene magyarázni, a Black Live Matters egyfajta ellenpontjaként.

„Az esetről az UEFA is értesült, és közleményében a történtek kivizsgálását ígéri. Az UEFA-nak tudomása van a Szymon Marciniak ellen felhozott vádakkal, és sürgős tájékoztatást vár el. Az UEFA és az egész futballközösség irtózik azoktól a szólamoktól, amelyeket a szóban forgó csoport hirdet, és nagyon komolyan veszi ezeket a vádakat. Holnap újabb bejelentést teszünk, miután megvizsgáltuk az összes bizonyítékot” – áll az UEFA kommünikéjében.

Ez alapján Marciniak körül szorul a hurok, s az a valószínűbb, hogy másik játékvezetőt jelöl ki az UEFA.

Borítókép: Szymon Marciniak határozott karakter (Fotó: Twitter)