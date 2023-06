Büszkék és reálisak A magyar válogatott játékosai Székely Norbert szövetségi kapitányhoz büszkén, egyúttal reálisan értékelték az Európa-bajnokságot. Dubei Debóra: Fantasztikus az, amit ilyen kis országként elértünk itt, jó érzéssel fogunk visszagondolni erre a tíz napra. Jó lett volna éremmel hazatérni, de nem vagyunk telhetetlenek, mert nagy eredményt értünk el. Érdekes, hogy számomra a törökök elleni vereség volt a csúcspont, mert mély nyomot hagyott bennünk. Kellett nekünk az a pofon, és onnantól ismét építkeztünk tovább. Az elitcsapatok ellen megtanulhattuk, hogy nem lehetnek üresjárataink, hullámvölgyeink, mert ők sokkal magabiztosabbak voltak. Kiss Virág: Nem szabad úgy elkezdeni egy mérkőzést, ahogy a franciák vagy a spanyolok ellen. Ők diktálták az iramot, mi pedig futottunk utánuk. Mentálisan és fizikálisan is hatalmas hátrány, ha mínusz 15 pontról kell visszajönni, de mi mégis megtettük. Fordítani nem sikerült, de sok tapasztalatot szereztünk, és éreztük, hogy milyen Európa legjobb négy csapata között lenni. Durva belegondolni, hogy nyolc évvel ezelőtt abbahagytam a kosárlabdát, és két évig nem játszottam, de nekem kellett az az időszak, hogy idáig eljussak. Goree Cyesha: Ezzel a negyedik hellyel mindenki elégedett lehet. Persze jó lett volna döntőbe jutni, de kiadtuk magunkból a maximumot. Ma az elején érződött rajtunk a fáradtság mentálisan és fizikálisan is, aztán feljavultunk, de nem igazán volt esélyünk a franciák ellen. Ők ugyanolyan erősek voltak, mint a spanyolok tegnap, de ma is elkerültük a húsz-harminc pontos vereséget, mert egy pillanatig sem adtuk fel. Büszke vagyok a csapatra. Studer Ágnes: Reálisan nézve a spanyoloktól és a franciáktól ennyivel le vagyunk maradva. Ami viszont abszolút pozitívum és erre is nagyon büszke vagyok, hogy a franciák, spanyolok is érzik: ott vagyunk mögöttük, akarunk és ha el is engedjük őket, akkor is vissza tudunk kapaszkodni. Bízom benne, hogy fejlődünk tovább és a közeljövőben még szorosabb meccseket tudunk vívni. A szoros meccsek végén pedig akár győzelmeket szerezhetünk.