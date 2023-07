Itt a bizonyíték Szoboszlai kevéssé elismert képességére

Szoboszlai Dominik rúgótechnikája közismerten elsőrangú (többek között a Bulgária elleni Eb-selejtezőn szabadrúgásból szerzett góljával bizonyította), azzal sem mondunk újat, hogy technikás, jobbal, ballal egyaránt kiválóan bánik a labdával, továbbá nagyszerűen cselez, jól lát a pályán. A napokban a Liverpool edzésén a társait is meglepte azzal, hogy az állóképességi teszten a második legjobb eredményt érte el Mohamed Szalah mögött, tehát az erőnléte is kifogástalan. Azt ritkábban szokták kiemelni, hogy a gyorsaság alapján is a legjobbak között a helye. Erről tanúskodik az UEFA pénteken nyilvánosságra hozott listája.

A leggyorsabb a Bayern München kanadai szélső védője, Alphonso Davies 37,1 km/h-val, Szoboszlai 35,9 km/h-s sebessége is figyelemre méltó, amivel tizedik a rangsorban. Az ínyenceknek összehasonlításképpen: Usain Bolt csúcssebessége 44,72k m/h, átlagsebessége pedig 37,58 km/h volt, amikor 100 méteren a 9.58 másodperces világcsúcsát futotta.