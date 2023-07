Ránk ijesztettek a vízilabdázók, de végül simán bedarálták Japánt a vb-n

Tavaly a budapesti világbajnokságon a hetedik hely óriási csalódást keltett, annál is inkább, hogy ez volt a magyar férfi vízilabda-válogatott történetének második legrosszabb helyezése. Egy év alatt nagyot fordult a világ, már nem Märcz Tamás irányítja a csapatot, hanem Varga Zsolt, aki a budapesti kudarc után rögtön Európa-bajnoki ezüsttel kezdett Splitben tavaly. Abból a dobogóból Varga Dénes és Vámos Márton kimaradt, most a fukuokai vb-re visszatértek, mint a legutóbb, 2013-ban világbajnok csapat utolsó megmaradt hírmondói.

Mint megírtuk, a vízilabda vb-k történetében most negyedszer rendeznek hármassal végződő évszámú vb-t, és a magyar válogatott a korábbi három alkalommal szerezte a vb-címeit (1973, 2003, 2023). Most az a cél, hogy a negyedik alkalommal is összejöjjön az arany. Ehhez fontos lépés lenne a csoportgyőzelem megszerzése, ami rögtön negyeddöntőt ér, egyébként ezért még kell játszani egy meccset, várhatóan nem is könnyű ellenféllel szemben (a spanyol, a szerb vagy a montenegrói válogatott jöhet szembe).

A házigazda Japán és Argentína ellen kötelező győzelemmel kalkulálhattunk előzetesen, így a csoportgyőzelem a horvátok elleni rangadón dőlhet el szerdán.

Japán ellen legutóbb, márciusban a világkupa selejtezőn 17-7-re nyertünk, de két éve a tokiói olimpián például 11 gólt dobott ellenünk. Rendben, így is nyertünk öt góllal, ám figyelmeztető jel: nem lehet félvállról venni őket.

A házigazda ezt derekasan bizonyította is, ugyanis nem a szánk íze szerint alakult az első félidő. Megnyugtató előny kiharcolása helyett izgulni kellett. Pedig úgy indult, ahogy terveztük, Zalánki Gergő három perc alatt két gólt dobott, s máris 2-0 volt ide. Ekkor nem sokan hitték volna el, hogy legközelebb a harmadik negyedben lesz ekkora a magyar csapat előnye.

Japán az első negyed végén a vezetést is átvette, Inaba lövésével 4-3-ra vezetett, még szerencse, hogy Német azonnal egyenlített centerből, így nem hátrányban álltunk fel az újabb ráúszásra. A második negyedben továbbra is fej fej mellett haladtak a csapatok, egy góllal azért sikerült megnyerni ezt a játékrészt, de a 8-7-es félidei eredménynél jobbat reméltünk.

Varga Dénes rekordot javított Tovább javította vb-részvételi rekordját Varga Dénes: tavaly vette át egyedül a vezetést a vb-szereplés örökrangsorában (addig Kiss Gergely, Madaras Norbert és Nagy Viktor volt a rekorder 7 szerepléssel, illetve Budapesten csatlakozott hozzájuk Hárai Balázs), Fukuoka a 9. alkalom, amikor a válogatott veteránja vízbe szállt egy világbajnokságon (először 2007-ben játszott, Melbourne-ben).

A harmadik negyedben Japán elkezdett fáradni, amit a magyarok kihasználtak, Jansik értékesített egy ötméterest az elején, így lett újra kétgólos előnyünk 8-6-nál. Végül háromgólos előnyt sikerült kiépíteni a záró felvonás előtt, 10-7 után már elkezdhettünk megnyugodni.

Az utolsó negyedben sikerült megtörni Japánt, a végén nyolc gól lett közte, a mérkőzés embere Zalánki lett. Ha valaki csak a végeredményt látja, papírforma, de az első félidő meglepően szorosan alakult. Szerdán Horvátország ellen következik az igazán nagy megméretés a csoportkörben.

Vizes vb, férfi vízilabdatorna, C csoport, 1. forduló:

Magyarország–Japán 16-8 (4-4, 3-2, 3-1, 6-1)

Borítókép: Varga Dénes máris új rekordot állított fel a fukuokai vb-n (Fotó: Facebook / Waterpolo)