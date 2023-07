A számmisztika szerint világbajnok lehet a vízilabda-válogatott

Akik hisznek számmisztikában, azoknak máris van egy kapaszkodó a férfi-vízilabdaválogatott fukuokai szereplése előtt: a világbajnokságok ötven éve íródó történetében három vb-t rendeztek hármassal végződő esztendőben: 1973, 2003, 2013 – a magyarok ezen három alkalommal szerezték az aranyérmeiket. Varga Zsolt szövetségi kapitány persze nem az évszámokban bízik, amikor azt mondja, 2023 lehet a negyedik az említett sorban, hanem abban a tizenöt játékosban, akik szerinte képesek rá, hogy újra Magyarország legyen a sportág világbajnoka.

Szeretettel fogadták a magyar válogatott tagjait Japánban. Forrás: Facebook/Waterpolo

Végigböngészve a névsort, feltűnő, hogy ez a csapat tekintélyes részben Benedek Tibor öröksége, hiszen heten is (Angyal Dániel, Jansik Szilárd, Lévai Márton, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Német Toni, Zalánki Gergő) nála mutatkoztak be a felnőttválogatottban a jelenlegi keretből. Az is szemet szúr ugyanakkor, hogy vészesen fogynak az aktív magyar világbajnokok: a legutóbbi, 2013-as Benedek-féle aranycsapatból már csak Varga Dénes és Vámos Márton utazott el Fukuokába is.

A japán várossal szemben van törlesztenivalója Varga Zsoltnak, hiszen még játékosként, a 2001-ben Fukuokában rendezett vb-n szerepelt utoljára a válogatottban, és abban nem volt sok köszönet: az olimpiai címvédő csapat ötödik helye nagy csalódást keltett, különösen, hogy Kemény Dénes irányítása alatt az első tizenkét év huszonöt világversenye közül ez volt az egyedüli, amelyen nem jutottunk a legjobb négy közé.

Most is az erről döntő negyeddöntő lesz a kulcs, ezt hangsúlyozta az olasz Pro Recco színeiben idén újra, pályafutása során harmadszor Bajnokok Ligája-győztes Zalánki Gergő lapunknak a csapat felkészülése idején a Margitszigeten. – Nyolc esélyes csapat van, amelyek közül bárki lehet első vagy nyolcadik, szerencse is kell majd, hogy nekünk pattanjon befelé a labda, vagy legyen éppen jobb napunk – vélekedett Zalánki.