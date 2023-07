Bíró Attila: Őrülten gyenge, sz…r játék, de győzelem

Hiába vezetett végig a magyar női vízilabda-válogatott Kanada ellen, két-három gólos előny birtokában sokat hibázott támadásban, és nem tudta lerázni ellenfelét. A csoport legerősebb riválisa pedig rendre felállt, az utolsó negyed teljesen nyílt volt, Kanada többször az egyenlítésért támadhatott, s végül csak egy góllal sikerült nyerni. Bíró Attila szerint azonban ez a lényeg.

– Kiderült, hogy bőven van még hova fejlődnünk a második hétre – nyilatkozta Bíró Attila szövetségi kapitány az M4 Sport kamerája előtt. – Így kell kezdeni egy vb-t: őrülten gyenge, sz…r játékkal, de győzelemmel. Naggyá tettük a kanadai kapust, nem voltunk elég precízek elöl, sok helyzetet puskáztunk el. Amikor elmentünk két-három góllal, akkor kellett volna nagyobb higgadtság, de folyamatosan felhúztuk magunkra őket. Kanada nem olyan gyenge csapat, hogy ilyen lehetőségeket eltékozoljon.

Így is megnyerte a csoportrangadót a magyar válogatott, amely ezzel nagy lépést tett a csoport első helye, s a közvetlen negyeddöntőbe jutás felé, hiszen a Japán és az Új-Zéland elleni siker papírformának számít a következő találkozókon.

A B csoportban a Hollandia–Spanyolország rangadó az előbbiek 7-6-os győzelmével ért véget, ami számunkra azért különösen fontos, mert így nagy valószínűséggel a spanyolokkal találkozhatunk a negyeddöntőben. Messze van még, de igazából már arra a csatára kell készülni.

– Semennyire nem határozza meg az életünket ez az eredmény, mert erre készültünk az elmúlt egy hónapban, sőt mióta tudjuk a sorsolást. Csak azt nem lehetett tudni, hogy mi lesz a spanyol–holland meccsen, de azt tudtuk, hogy mindenképp kemény ellenfél várhat ránk. Én örülök neki, hogy a spanyolokat kaptuk, várom már azt a meccset – jelentette ki Bíró Attila.

– Számítottunk arra, hogy nehéz meccs lesz, de hogy ennyire nehéz és hullámzó, arra nem – erősítette meg Garda Krisztina, aki a meccs napján ünnepelte a 28. születésnapját. – Már most tudjuk, hogy mik voltak a hibáink, ezeket próbáljuk a következő meccsekre kijavítani. Többször is elmentünk két góllal, de elég nagy hibákat követtünk el, hál Istennek sikerült azért nyerni.

A vártnál nagyobb szerep jutott Magyari Alda kapus védéseinek is Kanada ellen. Ő így értékelt: – Azt beszéltük, hogy jó meccsel kell indítani a vb-t, ami szerintem sikerült. Büszke vagyok a csapatra, voltak hibák, de megvolt a stabilitás, aminek köszönhetően én is védeni tudtam. A lényeg, hogy mit mutat az eredményjelző, és szerencsére egy góllal többet mutatott nálunk. Egyik ellenfelet sem szabad lebecsülni, meg kell tisztelni mindenkit azzal, hogy odatesszük magunkat. Most a következő ellenfél Japán, nem nézünk előrébb.

Borítókép: Bíró Attila nem volt elégedett a játékkal Kanada ellen (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)