Támadásban voltak gondok, de megverte Kanadát válogatottunk

Nem került nehéz csoportba a magyar válogatott a fukuokai vb-n, és előzetesen is egyértelműnek tűnt, hogy a Kanada elleni első meccs dönthet az első helyről. A két csapat tavaly a budapesti vb-n is egy kvartettben szerepelt, akkor a mieink négy góllal győztek, de az igazán erős rivális Olaszország volt – most jobb híján Kanada, hiszen a másik két csoportellenfél, Új-Zéland és Japán ellen minden számítás szerint csak a különbség lehet a kérdés.

Bíró Attila szövetségi kapitány már a meccs kezdetén ünnepelhetett, hiszen immáron a negyedik világbajnokságon irányítja a magyar női válogatottat, amivel csúcsot döntött, Tóth Gyula, Faragó Tamás és Merész András elé került a sorban. Annak már kevésbé örülhetett, hogy a sikeres ráúszás után az első két magyar támadás gól nélkül ért véget – legalábbis első ránézésre.

Utána ugyanis az ellentámadásból Kanada hiába szerezte meg a vezetést, videózás következett, azt ellenőrizték, hogy Vályi Vanda kapufáról lepattanó dobása bent volt-e. Bent volt bizony, így a kanadai találat is érvényét vesztette, s 1-0-s hátrány helyett 1-0-s előnybe került a magyar válogatott.

Máté Zsuzsanna lövése után hasonlóan vánszorgósan került a kanadai kapuba a labda, hálót még nem ért lövésünk, de máris két góllal vezettünk. Kanada ugyan szépített, de a magyar csapat a második emberelőnyét is gólra váltotta: Keszthelyi Rita immáron a hálót is megzörgette. Ő egyébként Bíróhoz hasonlóan csúcsot döntött, hiszen az első női vízilabdázónk lett, aki már a nyolcadik világbajnokságán szerepel.

Bíró Attila a meccs előtt arról beszélt, hogy elsősorban a csapata védekezésére kíváncsi, mert a vb második felében, az igazán fontos egyenes kieséses szakaszban már azzal lehet majd sikeresnek lenni. Kanada ellen azonban főleg a támadásokkal volt gond, annak ellenére is, hogy 5-3-as előnnyel zártuk az első felvonást.

A felkészülés alatt Montrealban 13-7-re ütöttük ki Kanadát, amely most láthatóan jobban felszívta magát. A második negyed elején Gurisatti megúszásból lőtt góljával 6-3 volt ide, ami után kapufa és elpuskázott emberelőny akadályozott meg minket a négygólos előny kialakításában, ehelyett Kanada ötméteresből szerzett találattal felzárkózott (6-4). Akadozott a magyar támadójáték, így ez a negyed 2-2-vel zárult.

A harmadik negyedben pedig továbbra is sok volt a hiba támadásban, sok volt az eladott labda is. Sokatmondó, hogy ebben a felvonásban az egyetlen gólunkat Keszthelyi ötméteresből szerezte, Kanada 8-7-re feljött, és teljesen nyílt lett az utolsó negyed.

Ha eddig nem volt elég baja Bíró Attilának, csapatunk legjobbját, Keszthelyit rúgás miatt cserével végleg kiállították. Időt is kért a szövetségi kapitány, ami után újra rálépett a gázra csapatunk, s gyorsan 10-7-re ellépett – a második negyed eleje óta nem volt ekkora a különbség. Innen is felállt Kanada, 10-9-nél Bíró újra időt kért, Szilágyi Dorottya bombagólja pedig kellett, mint a falat kenyér. Végül 11-10-re nyertünk, nehezebben, mint várhattuk, de mégiscsak a győzelem a lényeg.

Vizes vb, Fukuoka, női vízilabdatorna, csoportkör, 1. forduló:

A csoport:

Egyesült Államok–Kína 15-6

Ausztrália–Franciaország 10-8

B csoport:

Izrael–Kazahsztán 17-6

Hollandia–Spanyolország 7-6

C csoport:

Olaszország–Argentína 27-1

Görögország–Dél-afrikai Köztársaság 24-2

D csoport:

Új-Zéland–Japán 17-16

Magyarország–Kanada 11-10 (5-3, 2-2, 1-2, 3-3)

