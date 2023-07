Szatmári András úgy érzi, ellenszélben készül a világbajnokságra

Javában készülnek a versenyzők a milánói vívó-világbajnokságra, amely a jövő hét végén, július 22-én kezdődik meg. A kardozó egyéni világbajnok Szatmári András interjút adott a Nemzeti Sportnak, amelynek már az első válaszában elmondta, mindent megtesz azért, hogy minél jobb formába kerüljön a világbajnokságra, de azt nem szereti, ha megnehezítik a dolgát. A részletekről ezt árulta el:

Fotó: FIE

– A férfi és női kardválogatott ezen a héten, ahogyan az elmúlt három évben többször is, nem ugyanott készül, azt viszont mindenki tudja, hogy a mesterem, Gárdos Gábor a női csapat vezetőedzője, így én nem találkozom a férfi kardozókkal, hanem a lányokkal és a saját edzőmmel készülök. Ez persze nem könnyíti meg a dolgomat, de igyekszem csak magamra és a feladatomra figyelni. Az mindenesetre furcsa, hogy egy héttel a milánói utazás előtt abból van probléma, azzal kell foglalkozni, ki hol készül – korábban is előfordult ilyen… Nem veszik figyelembe az edzőm egyéb titulusát, így el akarnak választani tőle… Nem vagyok otthonos más sportágakban, de a vívásban szüksége van a sportolónak az edzőjére minden egyes gyakorláson, hiszen ilyenkor tud vele iskolázni, megbeszélni, mit is gyakoroljon, és aztán a mester ellenőrzi, nézi, hogyan vív a tanítványa, utána pedig jön mindezek átbeszélése.