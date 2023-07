Támadják a Dárdai famíliát, az edző apa keményen visszavág

A Düsseldorf vendégeként elszenvedett 1-0-s vereséggel kezdte a másodosztályú német labdarúgó-bajnokság új idényét a Hertha BSC, amelyben a Dárdai család így is történelmet írt. A csapatot idősebb Dárdai Pál irányítja, a kezdőtizenegyben kapott helyet két fia, a 24 éves ifjabb Pál (azaz Palkó) és a 21 éves Márton, majd a 78. percben csereként bemutatkozott a felnőttek között a csupán 17 éves Bence is. A profi labdarúgásban még nem volt példa arra, hogy a vezetőedző csapatában három fia is helyet kapjon. Igazi hollywoodi történet, de persze a Dárdai családnak Németországban sem csak csodálói akadnak, a Hertha veresége után több médium is bírálta Dárdai Pált, mondván, a fiainak kedvez.

Dárdai Bence csupán 17 évesen bemutatkozott a Hertha felnőtt csapatában (Fotó: AFP/Andreas Gora)

A Dárdai család háromszor nyert a lottón...

A német Taggesspiegel publicistája, Martin Einsiedler már a Düsseldorf elleni meccs előtt megfogalmazta a kételyeit. Azzal vezeti fel az írását, a tehetséges labdarúgópalánták kis hányada jut el csupán valamelyik német futballakadémiáig, s akik ezt a lépést teljesítik is, azoknak is csak egy százalékukból válik profi futballista. Ami egy lottónyereménnyel ér fel.

„Dárdaiék háromszor nyertek a lottón, vagy Pál apuka kicsit manipulálta a golyókat?” – teszi fel a kérdést a cikkíró. Majd meg is válaszolja. Szerinte a háriom Dárdai fivér nem játszhatna együtt a Herthában az édesapjuk nimbusza, támogatása nélkül.

A szerző felidézi Dárdai Pál egyik korábbi nyilatkozatát, miszerint a fiai nehezebben tudtak bekerülni a csapatba, mint a többiek. Martin Einsiedler ebből arra a következtetésre jut, az edző-apa aligha tudja tárgyilagosan megítélni a fiait.