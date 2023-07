Tíz magyar biztosan kiemelt lesz a sorsdöntő világbajnokságon

A kötöttfogásúaknál a 60 kilós Kecskeméti Krisztián (5.), a 77 kilóban Lévai Zoltán (1.), 87-ben Losonczi Dávid (2.), 97-ben Lévai Tamás (6.), a 130 kilogrammban Vitek Dáriusz (7.) és a nem olimpiai kategóriák közé tartozó 72 kilóban Fritsch Róbert (7.) is a legjobb nyolc közé került a világ- és kontinensbajnokságokon, valamint az idei négy nemzetközi rangsorversenyen elért eredményei alapján. A szabadfogásúaknál a 65 kilós Muszukajev Iszmail (5.), 74 kilóban Kuramagomedov Murad (8.), a 97-ben Bajcajev Vlagyiszlav (4.), a 125 kilósok között pedig Ligeti Dániel (4.) érdemelte ki a kiemelést. A nőknél az 53 kilós Orsós Sztálvira, valamint a nem olimpiai súlyok közül az 55 kilóban Bognár Erika is a tizedik helyen áll, ők abban az esetben kerülhetnek be a legjobb nyolc közé, ha az előttük rangsorolt versenyzők közül ketten visszalépnek a vb-től.

Az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot szeptember 16. és 24. között Belgrádban rendezik meg, ahol ötkarikás súlycsoportonként öt, összesen kilencven kvótát osztanak szét.

Borítókép: A kötöttfogású 87 kilogrammos súlycsoportban Losonczi Dávid második a világranglistán (Forrás: MBSZ/Róth Tamás)