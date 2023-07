Wladár Sándor titka: belső hit és sok ezer lájk

Ezt adta az úszás: siker és félelem a kudarctól – Már kisgyermekként is nagy célok mozgattak. Nagyon sokat jelentett, hogy az első években két edzőm is mindent elkövetett azért, hogy megszerettessék velem az úszást. Pecsics Zsuzsának és Kurucz Júliának ezért nagy köszönettel tartozom. A legkedvesebb érmem is ebből az időszakból való: 1969-ben, hat és fél évesen, a Hajós Alfréd Uszodában 1500 gyorson a két évvel idősebbek között bronzérmet harcoltam ki. A harminchárom egyharmados medencében nem jól számoltam ki a távot, így negyvenöt hossz helyett kettővel később „halásztak” ki, mert tovább tempóztam… Nehéz életem volt, igazán nem is szerettem úszni, de a kötelesség vitt előre. A Széchy Tamás által kitűzött, mindennapos, húsz kilométeres fejadagok nagyon kemény próbát jelentettek. Elment a kedvem az úszástól, de a sikerek a medencében tartottak. Az élet minden területén féltem a kudarctól és ez a folyamatosan meglévő félelem nagy lendítőerő volt számomra.