Az úszók kapitánya tart attól, hogy Milák örökre befejezte

Az úszók kapitánya aztán csak kimondta, ami igazából a szívét nyomja:

Bízom benne, hogy Kristóf sem végleg akasztotta szegre a fürdőgatyáját, hiszen amióta nem jár edzésre, a konditerem királya lett, annyit tréningezik, mint még soha annak előtte. Azt mondom, inkább a vébét hagyja ki, mint az olimpiát.

Fukuokában Milák nélkül kell helytállniuk a magyar úszóknak. Sós Csaba elsősorban a Milákhoz hasonlóan pillangóúszó Márton Richárd, az elsősorban vegyes úszásban jeleskedő Kós Hubert, továbbá Szabó Szebasztián és Kapás Boglárka jó szereplésében, éremszerzésében bízik.

– Nem szeretnék nagy súlyt tenni Márton Richárd vállára, de azért azt el kell mondanom, hogy Milák kiválásával a legjobb európaivá lépett elő, hiszen a római kontinensviadalon is csak Kristóf előzte meg. Nem zárom ki, hogy érmet nyer Japánban. Kós Huberté a világranglistán a harmadik idő, az Egyesült Államokban olyan edző irányításával készül, akivel Michael Phelps egy szakajtónyi aranyat nyert az olimpiákon. Szerintem meglesz az érem neki is. Bogi jó munkát végzett, jól néz ki a vízben. Ne feledjük, hogy világbajnok, de az aranyra most kevés az esélye a kanadai Summer McIntosh miatt. De érem azért lehet a vége – mondta Sós Csaba.

Borítókép: Amikor tökéletes volt az összhang Milák Kristóf és Sós Csaba között (Fotó: MTI/Kovács Anikó)