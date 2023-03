Egy olimpiai bajnok világklasszis bejelentette: Nem élvezem a sportot

Peaty hozzátette: úgy érzi, tudja, mi a megoldás, ezért kell kihagynia a sheffieldi bajnokságot, az edzésekkel viszont nem fog leállni. A mellúszásban 50 és 100 méteren hosszú éveken át verhetetlennek számító Peaty 100-on a riói és a tokiói olimpián is győzött, a japán fővárosban pedig a győztes 4x100-as brit vegyesváltónak is a tagja volt. Nagymedencében nyolc világbajnoki címet szerzett úgy, hogy a 2015-ös, a 2017-es és a 2019-es vb-n is duplázott a két rövidebb mellúszó egyéni számban. Tavaly egy edzésbaleset miatt nem indulhatott júniusban a budapesti világbajnokságon, később a Nemzetközösségi Játékokon viszont szerepelt és ott nyolc év után először veszített 100-on, a döntőben csak a negyedik lett, két nappal később ugyanakkor 50 méteren diadalmaskodni tudott.