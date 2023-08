Az atlétikai vb nagy csalódással kezdődött egy távoli ország számára

Tizenöt kilométerhez érve azonban a szám Európa-bajnoka, a spanyol Álvaro Martín utolérte Ikedát, aki fokozatosan elkezdett visszaesni a mezőnyben, végül csak tizenötödikként ért célba. A japánok tavaly kettős győzelemmel zárták a számot, idén viszont nagy csalódás érte őket, a címvédő Jamanisi Tosikazunak egy pillanatig sem volt esélye az éremre, ahogy az olimpiai bajnoknak, az olasz Massimo Stanónak sem.

Fotó: Kurucz Árpád

Martín mögött a brazil Caio Bonfim és a svéd Perseus Karlström küzdött, akik az elmúlt három világbajnokság bronzérmein osztoztak.

A spanyol az utolsó fél kilométerre fordulva már pacsizott, integetett, majd a Hősök terén spanyol zászlót is kapott, két Európa-bajnoki címe után most a világbajnoki aranyérmet is megszerezte. Karlström az utolsó métereken lehajrázta Bonfimot, így első ezüstérmét szerezte meg, a brazil 2017 után ismét harmadik lett a vb-n. Mindketten nemzeti csúcsot gyalogoltak.

A magyar induló, Helebrandt Máté egyéni csúcsát megdöntve a huszonharmadik helyen ért célba, két hellyel megelőzve a címvédő Jamanisit.

Atlétikai világbajnokság, férfi 20 km gyaloglás 1. Álvaro Martín (spanyol) 1:17:32 óra

2. Perseus Karlström (svéd) 1:17:39

3. Caio Bonfim (brazil) 1:17:47

(...)

23. Helebrandt Máté 1:21:16

Borítókép: A Hősök teréről indultak a gyaloglók (Fotó: Kurucz Árpád)