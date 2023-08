Állt a víz a pályán a vb-n – ársapka, pulóver és vidám stáb a zuhogó esőben

A Nemzeti Atlétikai Központban 10.30-kor a férfi súlylökés selejtezőjével indult volna a világbajnokság programja, a közönséget pedig az első versenyszám előtt két órával engedik be a vb-re épült ultramodern létesítménybe, és 8 óra után már szép számmal gyülekeztek a szurkolók a főbejárat előtt. Ám aggódó tekintetekkel, mert sötét fellegek lepték el az égboltot, és kisvártatva el is eredt az eső, majd leszakadt az ég. A Hősök terén pedig a tervezett időben, 8.50-kor a villámlás veszélye miatt nem is indították el a vb első versenyszámát, a férfiak 20 kilométeres gyaloglását. A szám rajtját 10.50-re halasztották, ekkor már tényleg elindultak a gyaloglók.

Bevásárolhatnak a szurkolók

A stadionban 8 óra után már rajtra készen álltak a büfék és az ajándékboltok, s szétnéztünk, mi mennyibe kerül. Miként a szervezők korábban bejelentették, a büfékben „ársapkásak” a termékek, és kétségkívül barátiak az árak. A rántott csirkemelles szendvicsért és a többsajtos zöldséges szendvicsért 990 forintot kérnek, miként a hotdogért is, a perec 690, két liter popcorn 590, fél liter ásványvíz 550, a jegestea és a málna sportital 790, a az eszpresszó kávé 450, a capuccino 650, fél liter csapolt sör 950 forintba kerül.

A világbajnokság hivatalos ajándékboltjainál persze jóval mélyebben a zsebbe kell nyúlni, de a legolcsóbb vb-logós termék, a 2300 forintos autóillatosító és a legdrágább, a 22 800 forintos pulóver között széles a kínálat. Pólókat és sapkákat 11 400, kulacsot 5700 forintért láttunk, a vb kabalafigurája, Youhuu plüss változatban 9900 forintért vihető haza.

A médiaközpont már hat órakor kinyitott, de az első újságírók csak hét óra után érkeztek. Egyikük azonban gyorsan kiverte az álmot az információs központ munkatársa szeméből, amikor különleges kéréssel fordult hozzá: az úr előhúzott egy paksamétát, hogy kérné lemásolni, és átadott egy nagy adag rózsaszín lapot, hogy azokon szeretné viszont látni. A stadion kerengőjén az Eurosport közvetítőstábja is rajtra kész volt, felettébb jó hangulat uralkodott náluk, ezt az a pillanat is mutatja, amit elcsíptünk.

Az Eurosport stábja (Fotó: Fábik Tibor)

Közben kiderült, hogy a Nemzeti Atlétikai Központban sem kezdődik meg a program a tervezett időpontban, a 10.30-as kezdést 11.30-ra halasztották. Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta, hogy a stadionba 10 óráig 2500 szurkoló érkezett meg, akik a fedett lelátón biztonságban vannak.

Egyórás csúszás után aztán beindult a vb, ekkor már mintegy tízezren lehettek a lelátókon. Az eső elállt, a pályáról pedig eltüntették a vizet. Az első magyar atléta, akit a vb-n szólítottak, a női hétpróbázók versenyében Krizsán Xénia volt, akit a nyitó számban, a 100 méteres gátfutásban az első futamba osztottak be. Szinte „felrobbant” a stadion, olyan nagy biztatást kapott, s végül idei legjobbjával, 13,48 másodperccel a futamban második lett, összesítésben pedig a 9. helyen végzett a számban. A hétpróba másik magyar indulója, Nemes Rita 13,63 perccel 17. lett a 23 fős mezőnyben.

Hatalmas biztatást kapott a 4x400-as mixed váltónk is, és a Molnár Attila, Kéri Bianka, Wahl Zoltán, Molnár Janka összetételű stafétánk szárnyakat kapott, 3:14,08 perces új országos csúccsal az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Belgium és Írország váltója mögött ötödikként ért célba a futamában. Az első három automatikusan döntőbe jutott, a mieinknek még időeredménnyel lett volna esélyük a fináléba kerülni. A második futamban azonban öt csapat is jobb eredményt ért el náluk, így végül a tizedik helyen zárták a versenyszámot, melynek nyolcas döntőjét este rendezik.

Az atlétikai világbajnokság további híreit itt olvashatja.

Borítókép: Állt a víz a pályán (Fotó: Fábik Tibor)