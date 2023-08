Dárdai nevét 26 év alatt sem tanulták meg leírni a Herthánál

Dárdai Palkó a visszatérése óta először talált be a Hertha BSC játékosaként, szombaton a Carl Zeiss Jena 5-0-s kiütése alkalmával ő kezdte meg a gólgyártást. Kérdés, hogy a 24 éves szélső milyen néven került be a jegyzőkönyvbe, mert ha csak a magyar válogatott futballista mezére hagyatkoztak volna, akkor Dardáit írnak be – Palkó hátán ugyanis ez a felirat szerepelt.

A közelmúltban Szoboszlai Dominik is ugyanígy járt a Liverpoolnál, igaz, a Vörösök mentségére legyen mondva, hogy a középpályás nyári szerzemény. Berlinben viszont jóval nehezebb magyarázatot találni a bakira, hiszen a mostani vezetőedző, Dárdai Pál 1997-ben igazolt a Herthához, azóta lett volna bőven idejük megtanulni a nevét, mint arra egy Twitter-felhasználó is rávilágított:

Es gibt seit über 20 Jahren immer einen Dárdai bei Hertha und trotzdem kriegt Hertha es nicht hin den Namen auf dem Trikot richtig zu schreiben? 😭 pic.twitter.com/0dHXA9N2e7 — Eileen (@Eileenx00) August 14, 2023

Dárdai Palkó a meccsről közzétett második fényképén is ott virít a Dardái felirat:

Borítókép: Dárdai Palkó (szemben) Marco Richterrel ünnepel (Fotó: AFP/DPA PICTURE-ALLIANCE/JACOB SCHRÖTER)