Elkészült a drótkötélpálya az Andrássy út felett negyven méter magasan + videó

Az atlétikai világbajnokságon 49 versenyszám van, ebből 43-at a Nemzeti Atlétikai Központban rendeznek meg, hatnak pedig a rajt- és a célterülete a Hősök terén lesz: ezek a 20 és 35 kilométeres gyaloglás, valamint a maratonfutás, mindegyikben versenyeznek egymással a férfiak és a nők is. S mindegyikben lesz magyar induló is.

– Az utcai versenyekhez is olyasmit adunk, amit korábban az atlétikai világbajnokságok és a nagy világversenyek szervezői nem adtak, vagy nem ilyen formában, ahogy mi tesszük. Élményt adunk a gyalogló versenyszámok és a maratonfutás mellé, ahogy a vb minden részletében élményt kívánunk nyújtani a nézőknek. Koncertekkel és meglepetésprogramokkal várjuk a szurkolókat a verseny teljes útvonalán – jelentette be a világbajnokság mai sajtótájékoztatóján Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója.

Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója Fotó: Budapest 2023 Zrt.

A maratonfutók a Hősök teréről az Andrássy úton kezdenek, majd az akadémiát érintve a Lánchídon futnak át Budára, az alagút után az Attila útra fordulnak, majd a Várkert Bazár előtt elhaladva visszatérnek a Lánchídon Pestre, onnan az Andrássy útra.

– A tíz kilométeres pálya mellett több szurkolói pontot, szurkolói zónát építünk fel. A központi helyszínek a Hősök tere mellett az akadémia előtti tér és Várkert Bazár előtti rész lesz. A Hősök terén és Kodály köröndön pedig már felállítottunk egy-egy negyven méter magas darut, mindkettő hatvan tonnás, hogy biztonságos legyen, és negyven méter magasban drótkötélpálya köti össze őket, ezen mozog majd egy kábelkamera, amelyet ilyen hosszúságban még nem használtak atlétikai világbajnokságon. Fentről is láthatjuk majd a futókat, a gyaloglókat és Budapest legszebb részeit. Olyan perspektívában mutatjuk meg fővárosunkat, ahogy még nem lehetett látni – jegyezte meg Németh Balázs.

Fotó: Budapest 2023 Zrt.

A Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója arról is beszélt, nem lett volna feladatuk, hogy az utcai versenyeket illetően ilyen nagy vállalásba fogjanak.

A budapesti világbajnokság egymilliárd emberhez jut el

– Az atlétikai világbajnokság közvetítései egymilliárd emberhez jutnak el, és reményeink szerint sok száz millióan bekapcsolódnak a gyalogló és a maratoni számok közvetítéseibe is, s ezekből is a lehető legtöbbet szeretnénk kihozni. Ilyen kábelkamerát nem lenne kötelező használnunk, és nem lenne kötelező Budapest belvárosának legszebb részeibe vinni a futókat, de mi kötelességünknek érezzük, hogy a legtöbbet hozzuk ki a vb-ből társadalmi, gazdasági és turisztikai szempontból is. Természetesen ez azzal jár, hogy már elkezdődtek az útlezárások és több helyre kikerülnek a parkolást tiltó táblák. A következőn napokban, de főként augusztus 26-án és 27-én, a két maratoni verseny idején nagy területen lesznek forgalomkorlátozások, zárások, ez az ára annak, hogy meg tudjuk mutatni a világnak Budapest legszebb részeit. Ám úgy gondolom, hogy ezt az árat megéri megfizetni.

Fotó: Zsigmond László

A gyaloglóversenyek közül – az elmúlt évek világversenyein már jól bevált formula szerint – a női és férfi 20 kilométeres számok egy kilométeres, a női és férfi 35 kilométeres számok két kilométeres körön zajlanak. A rajt-célhelyszín itt is a Hősök tere lesz, a pálya pedig az Andrássy úton halad.

A lezárásokról a Lezárások.atlétikaivilágbajnokság.hu oldalon lehet tájékozódni, illetve a BKK elérhetőségein. Teljes útzár csak augusztus 26-án reggel és augusztus 27-én reggel és délelőtt lesz.

Németh Balázs arról is beszámolt, hogy a már több mint 300 ezer eladott belépőjegy 52,3 százalékát magyarok vásárolták meg, és jelen állás szerint 103 országból érkeznek a vb-re szurkolók. Az első napon, szombaton már délelőtt is borítékolható a telt ház, csak néhány száz jegy vár gazdára. Az érdeklődés bizonyára annak is szól, hogy a délelőtti programban rendezik meg a férfi kalapácsvetés selejtezőjét, vagyis válogatottunk legnagyobb éremesélyeséért, a vb-3. és Eb-2. Halász Bencéért is szoríthatunk.